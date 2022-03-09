Військові знищили 500 одиниць техніки окупантів завдяки чат-боту

Триває 14 день відкритої війни росії проти України

Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога. Цього разу на Харківщині.

Про це повідомляє СБУ в Телеграм.

Ось що пишуть захисники: «Вночі «поклали спати» окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!»

Тож не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.

Кожна людина може надсилати дані про розташування російської техніки, пересування окупантів, диверсантів тощо у @stop_russian_war_bot у телеграмі.

Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.

Нагадаємо, на Київщині ЗСУ знищили техніку окупантів з позначкою V. Усе завдяки повідомленням у спеціальному чат-боті для передачі інформації про російські війська.

Цього разу СБУ через чат-бот отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.