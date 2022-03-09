  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Військові знищили 500 одиниць техніки окупантів завдяки чат-боту

    Українська земля вже щедро всіяна залишками російської техніки - Військові знищили 500 одиниць техніки окупантів завдяки чат-боту
    Українська земля вже щедро всіяна залишками російської техніки
    ілюстративне фото

    Триває 14 день відкритої війни росії проти України

    Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати ворога. Цього разу на Харківщині.

    Про це повідомляє СБУ в Телеграм.

    Ось що пишуть захисники: «Вночі «поклали спати» окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!»

    Тож не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.

    Кожна людина може надсилати дані про розташування російської техніки, пересування окупантів, диверсантів тощо у @stop_russian_war_bot у телеграмі.

    Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.

    Нагадаємо, на Київщині ЗСУ знищили техніку окупантів з позначкою V. Усе завдяки повідомленням у спеціальному чат-боті для передачі інформації про російські війська.

    Цього разу СБУ через чат-бот отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.

    Теги: окупанти СБУ ЗСУ війна технології #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові знищили 500 одиниць техніки окупантів завдяки чат-боту