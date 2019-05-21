Військовий отримав штраф за несанкціоноване відвідування Білорусі



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Військовослужбовець має доступ до інформації з грифами «таємно» і «цілком таємно», тому повинен повідомляти своєму керівництву про плани поїздки за межі України

Главу кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій Національного університету оборони України покарали штрафом за порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці.

Відповідне рішення прийняв Солом'янський районний суд Києва за результатами розгляду справи, порушеної Головним управлінням військової контррозвідки СБУ за фактом несанкціонованого відвідування Білорусі, передає «Радіо Свобода».

У судовому рішенні прізвище військовослужбовця відсутня, але відомо, що цю кафедру в Національному університеті оборони очолює полковник Ігор Данилюк.

Зокрема, він має доступ до інформації з грифами «таємно» і «цілком таємно», тому повинен повідомляти своєму керівництву про плани поїздки за межі України, але цього не зробив.

За інформацією СБУ, він перетинав кордон 29 квітня 2017 року пункті пропуску «Виступовичі». Водночас, у судовому рішенні не уточнюється мета і час перебування українського військового в Білорусі.

Чоловіка оштрафували за мінімальною шкалою, передбаченою Кодексом України про адміністративні порушення за такі дії - на 510 грн. Крім того, він повинен заплатити 384 грн судового збору.

За вимогами, схваленим урядом України в 2013 році, військовий повинен був перед приватним виїздом за кордон письмово попередити своє керівництво і режимно-секретний орган. Останньому після поїздки військовий повинен був повідомити про обставини, які могли привести до витоку секретної інформації, а також про зацікавленість такою інформацією з боку іноземців.

Аналогічні вимоги в Україні існують і до представників регіональної та місцевої влади.

Нагадаємо, що у серпні 2018 року державна судова адміністрація України своїм наказом зобов'язала всіх суддів заздалегідь повідомляти про намір відвідати Білорусь, а також Росію, невизнані Придністровську Молдавську Республіку, Абхазію, Південну Осетію, Крим окуповані частини Донецької і Луганської областей. Після повернення вони повинні дати письмовий звіт про результати поїздок.