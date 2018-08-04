Військового комісара, який збив на смерть двох людей, звільнили із ЗСУ



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Фото: khersondaily.com Місце ДТП

Також майора Олександра Андрєєва позбавили військового звання

Військовий комісар Чаплинського районного військового комісаріату Херсонської області, майор Олександр Андрєєв, який п’яним скоїв смертельне ДТП, звільнений з лав Збройних сил України та позбавлений військового звання.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у соцмережі Facebook.

«За попередніми результатами перевірки правоохоронних органів, ДТП сталася з вини військового комісара, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. В результаті ДТП дві цивільні особи загинули на місці», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до наказу командувача військ оперативного командування «Південь» призначено службове розслідування.

«Сівши за кермо в нетверезому стані, даний офіцер в своїй особі зганьбив Збройні Сили України і втратив свою честь не лише як офіцера, але і як людини», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 3 серпня у селищі Чаплинка на Херсонщині. Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.