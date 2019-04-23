Військовому, який у Миколаєві викрав зброю, загрожує до 12 років тюрми



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Під час обшуків слідчі виявили та вилучили вкрадені автомати, патрони та заряди тротилу Фото: Державне бюро розслідувань

Викрадачем зброї виявився молодший сержант-контрактник військової частини А2802

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, за процесуального керівництва військової прокуратури Миколаївського гарнізону завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця-контрактника, за підозрою у викраденні трьох автоматів, боєприпасів та вибухових речовин.

Про це 23 квітня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що молодший сержант-контрактник військової частини А2802 під час розвантаження зброї та боєприпасів, скориставшись відсутністю уваги інших військовослужбовців, викрав три автомати АК-74, військові патрони калібру 5,45 мм у кількості 114 штук та два заряди тротилу. В подальшому солдат перевіз вкрадене додому на Вінниччину, а також сховав за місцем тимчасового проживання у Миколаєві», - заявили в ДБР.

Повідомляється, що під час обшуків слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, виявили та вилучили вкрадені автомати, патрони та заряди тротилу.

За результатами досудового розслідування військовослужбовця обґрунтовано підозрюють у зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та викраденні військовослужбовцем зброї та бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, вчиненому в умовах особливого періоду (ч.3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років.