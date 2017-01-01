Візит Порошенка до Львова: стала відома програма перебування президента
- Сьогодні, 06:13
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Відліт президента зі Львова запланований на 16:00-17:00У середу, 6 грудня, Президент України Петро Порошенко прибуде із робочим візитом до Львова. Приліт глави держави запланований на 11:10 годину.
Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.
Після прильоту Порошенка до Львова запланований переліт вертольотом на Яворівський полігон. Там президент урочисто підпише Закон про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців.
На 14:40 у Львівському медичному університеті у Порошенка запланована зустріч із медиками, темою якої буде сільська медицина. Окрім того, там глава держави урочисто підпише Закон про підвищення якості медицини у сільській місцевості.
По завершенню зустрічі із медиками президент о 15:40 проїде на електробусі у центр Львова, а звідти Порошенко попрямує в аеропорт.
Відліт президента зі Львова запланований на 16:00-17:00.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про житлово-комунальні послуги».
Реалізація положень Закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням.
Джерело: 24 канал