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    Візит Порошенка до Львова: стала відома програма перебування президента

    Відліт президента зі Львова запланований на 16:00-17:00
    У середу, 6 грудня, Президент України Петро Порошенко прибуде із робочим візитом до Львова. Приліт глави держави запланований на 11:10 годину. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації. Після прильоту Порошенка до Львова запланований переліт вертольотом на Яворівський полігон. Там президент урочисто підпише Закон про
    • Сьогодні, 06:13
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Відліт президента зі Львова запланований на 16:00-17:00

    У середу, 6 грудня, Президент України Петро Порошенко прибуде із робочим візитом до Львова. Приліт глави держави запланований на 11:10 годину.

    Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

    Після прильоту Порошенка до Львова запланований переліт вертольотом на Яворівський полігон. Там президент урочисто підпише Закон про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців.

    На 14:40 у Львівському медичному університеті у Порошенка запланована зустріч із медиками, темою якої буде сільська медицина. Окрім того, там глава держави урочисто підпише Закон про підвищення якості медицини у сільській місцевості.

    По завершенню зустрічі із медиками президент о 15:40 проїде на електробусі у центр Львова, а звідти Порошенко попрямує в аеропорт.

    Відліт президента зі Львова запланований на 16:00-17:00.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

    Реалізація положень Закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням.

    Джерело: 24 канал

    Петро Порошенко Львівщина медицина закон аеропорт
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