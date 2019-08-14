Візит Зеленського до США майже погоджений, - МЗС



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Наразі дата візиту Зеленського до США невідома

Візит президента України Володимира Зеленського до столиці США Вашингтона майже погоджений.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю виданню «BBC News Україна».

«Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму», – сказала Зеркаль.

На початку липня посол України в США Валерій Чалий називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

У серпні Офіс президента України заперечив інформацію в ЗМІ, які написали, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента.