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    Візит Зеленського до США майже погоджений, - МЗС

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    Візит Зеленського до США майже погоджений, - МЗС

    Наразі дата візиту Зеленського до США невідома

    Візит президента України Володимира Зеленського до столиці США Вашингтона майже погоджений.

    Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю виданню «BBC News Україна».

    «Візит вже майже погоджено. Цим опікується Офіс президента напряму», – сказала Зеркаль.

    На початку липня посол України в США Валерій Чалий називав дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю в дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

    У серпні Офіс президента України заперечив інформацію в ЗМІ, які написали, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента.

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