Євробачення-2026. Низка країн бойкотуватиме конкурс через участь Ізраїлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ізраїльські фанати вболівали за Рафаеля на цьогорічному Євробаченні
фото: АР

Деякі країни висловили занепокоєння щодо неналежних методів просування після того, як Ізраїль посів перше місце в голосуванні глядачів на конкурсі

Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося. Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

«Переважна більшість членів погодилася, що нема потреби в подальшому голосуванні щодо участі і що пісенний конкурс «Євробачення-2026» повинен відбутися як заплановано, з додатковими запобіжними заходами», – йдеться в заяві.

У відповідь іспанська телерадіокомпанія RTVE заявила, що не транслюватиме конкурс, а також півфінали у Відні наступного року, назвавши процес прийняття рішень «недостатнім» і таким, що викликає «недовіру». RTVE разом із сімома іншими країнами офіційно подала запит на проведення таємного голосування на саміті телерадіокомпаній у Женеві.

Нідерландська телерадіокомпанія Avrotros повідомила, що в результаті цього вона також відмовиться від участі в конкурсі наступного року: «Зваживши всі перспективи, Avrotros дійшла висновку, що за нинішніх обставин участь у конкурсі несумісна з суспільними цінностями, які є фундаментальними для нашої організації».

Тепер увага буде прикута до інших країн, телерадіокомпанії яких погрожували бойкотувати наступний конкурс, якщо Ізраїлю буде дозволено взяти в ньому участь, зокрема Ісландії та Словенії.

Деякі країни висловили занепокоєння щодо неналежних методів просування після того, як Ізраїль посів перше місце в голосуванні глядачів на конкурсі в травні, а після підрахунку голосів журі посів друге місце в загальному заліку. Запропоновані зміни до правил були сприйняті як жест примирення з боку телерадіокомпаній, які критикували Ізраїль, але, схоже, були визнані недостатніми.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

