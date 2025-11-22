«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем

Ізраїль наразі не коментував критику, однак раніше заявляв, що проти нього ведеться глобальна кампанія з дискредитації

Європейський мовний союз (EBU) оголосив про внесення суттєвих змін до правил голосування на конкурсі «Євробачення». Це стало відповіддю на широкий резонанс довкола участі Ізраїлю у фіналі Євробачення-2025, що відбувся в травні в швейцарському Базелі. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Причиною стали звинувачення у політичному впливі, непрозорості голосування та непропорційній агітації на користь ізраїльського виконавця Юваля Рафаеля, який посів друге місце.

Його пісню New Day Will Rise активно просували через офіційні канали Міністерства закордонних справ Ізраїлю із закликами голосувати до 20 разів. Це викликало хвилю обурення в соціальних мережах, а також серед окремих національних мовників і європейських парламентарів.

Своє занепокоєння щодо прозорості конкурсу публічно висловив навіть переможець Євробачення-2025 – австрійський співак JJ.

У відповідь на це, EBU ухвалив такі нові правила:

Глядачі зможуть голосувати максимум 10 разів, замість 20.

У півфіналах знову буде професійне журі, яке становитиме 50% загального результату.

Урядам, політичним структурам та третім сторонам заборонено «непропорційно просуват» и своїх представників — порушення може призвести до санкцій.

Глядачів заохочуватимуть розподіляти голоси між кількома учасниками, а не голосувати лише за одного. Директор конкурсу Мартін Грін у своїй заяві підкреслив: «Євробачення має залишатися святом музики та єдності. Це не повинен бути інструмент політичного тиску».

Водночас дискусії довкола участі Ізраїлю тривають. П’ять країн – Ірландія, Іспанія, Ісландія, Словенія та Нідерланди – закликали до його відсторонення через кількість жертв серед палестинських мирних жителів у секторі Газа. Питання буде розглянуте на грудневій зустрічі членів EBU.

Ізраїль наразі не коментував критику, однак раніше заявляв, що проти нього ведеться глобальна кампанія з дискредитації, а обвинувачення у навмисних атаках на цивільних у Газі – безпідставні.

70-те ювілейне Євробачення відбудеться в Австрії у травні 2026 року.

Нагадаємо, у травні 2025 року відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025», який не обійшовся без гучних скандалів.

Під прицілом опинилася представниця Ізраїлю – співачка Юваль Рафаель. Під час виконання пісні New Day Will Rise зал вибухнув хвилею несхвальних вигуків. На початку виступу було добре чути, як частина публіки освистує артистку. З’ясувалося, що серед присутніх було багато пропалестинських активістів із прапорами, які ще під час відкриття конкурсу вимагали виключити Ізраїль зі складу учасників.