Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Євробачення-2026. Ще одна країна доєдналась до бойкоту через участь Ізраїлю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Словенія підтвердила своє рішення бойкотувати конкурс, приєднавшись до інших країн
фото з відкритих джерел

Телекомпанії, які висловили готовність бойкотувати конкурс, заявили, що участь Ізраїлю в Євробаченні є «неприпустимою»

Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення дозволити Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2026 року. Це рішення стало причиною значних суперечок серед країн-членів ЄС. У відповідь на це, Іспанія, Ірландія, Нідерланди оголосили про бойкот конкурсу. Словенія також приєдналась до бойкоту, пише «Главком».

Причиною такого рішення стало серйозне занепокоєння цих країн щодо війни в Газі та гуманітарної ситуації, що погіршилась через бойові дії. Телекомпанії, які висловили готовність бойкотувати конкурс, заявили, що участь Ізраїлю в Євробаченні є «неприпустимою», враховуючи кількість загиблих у Газі та продовження гуманітарної кризи. Вони також звинуватили Ізраїль у порушенні нейтралітету конкурсу, оскільки Євробачення традиційно слідує політично нейтральній лінії.

Словенія підтвердила своє рішення бойкотувати конкурс, приєднавшись до інших країн. RTV Slovenija заявила, що не братиме участі в Євробаченні 2026, оскільки вважає участь Ізраїлю у змаганнях суперечливою через політичну ситуацію в Газі. 

Європейський мовний союз оголосив, що не буде проводити голосування щодо участі Ізраїлю, а натомість було прийнято нові правила, які мають за мету захистити конкурс від політичного впливу урядів. Згідно з новими правилами, всі країни, які погодяться дотримуватися стандартів нейтралітету, зможуть брати участь у конкурсі.

Це рішення також викликало розбіжності серед фанатів конкурсу. Бен Робертсон, експерт з Євробачення, заявив: «Чесність конкурсу перебуває на найнижчому рівні. Ніколи в історії Євробачення не було такого розколу серед мовників-членів Європейського мовного союзу».

З іншого боку, в Ізраїлі уряд та лідери опозиції радісно сприйняли включення країни до конкурсу, назвавши спроби виключити Ізраїль «культурним бойкотом». Міністр закордонних справ Ізраїлю, Гідеон Саар, на ефірі соціальної мережі X заявив: «На них ганьба». Президент Ізраїлю Ісаак Герцог подякував прихильникам і висловив сподівання, що конкурс сприятиме культурному взаєморозумінню.

Деякі країни висловили занепокоєння щодо неналежних методів просування після того, як Ізраїль посів перше місце в голосуванні глядачів на конкурсі в травні, а після підрахунку голосів журі посів друге місце в загальному заліку. Запропоновані зміни до правил були сприйняті як жест примирення з боку телерадіокомпаній, які критикували Ізраїль, але, схоже, були визнані недостатніми.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Читайте також:

Теги: Євробачення Ізраїль конкурс Нідерланди Іспанія Ірландія Словенія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Возз'єднання сімей в Ірландії вимагатиме доходу від 44 тис. євро
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
27 листопада, 14:21
Україно - Ізраїльський саміт
Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни
27 листопада, 11:31
Україна збільшила закупівлі свинини та сала за кордоном
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
24 листопада, 14:51
Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту через формулювання щодо Голокосту
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
24 листопада, 08:31
За словами президента, триває робота з відновлення обмінів та повернення полонених
Зеленський розповів деталі про майбутні переговори в Іспанії та Туреччині
18 листопада, 09:35
Прокуратура Нідерландів розслідує діяльність власників онлайн-магазину без ліцензії
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
18 листопада, 09:18
Будівля 2025 року за версією World Architecture Festival
Церква в Іспанії отримала архітектурний «Оскар» 2025 року
17 листопада, 13:33
Жінка в Ізраїлі отримала 30 діб тюрми за зрив релігійного розлучення
Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення
14 листопада, 17:20
Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу
Туреччина видала ордери на арешт Нетаньягу та ще 36 ізраїльських чиновників
8 листопада, 06:29

Шоу-біз

Євробачення-2026. Ще одна країна доєдналась до бойкоту через участь Ізраїлю
Євробачення-2026. Ще одна країна доєдналась до бойкоту через участь Ізраїлю
Євробачення-2026. Низка країн бойкотуватиме конкурс через участь Ізраїлю
Євробачення-2026. Низка країн бойкотуватиме конкурс через участь Ізраїлю
Розлучення Олени та Тараса Тополі: стало відомо, хто є ініціатором
Розлучення Олени та Тараса Тополі: стало відомо, хто є ініціатором
Відомий російський актор потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Відомий російський актор потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття
Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття
Лобода відвідала концерт Артема Пивоварова у Празі. Як на це відреагували українці (відео)
Лобода відвідала концерт Артема Пивоварова у Празі. Як на це відреагували українці (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua