Євробачення-2026. Ще одна країна доєдналась до бойкоту через участь Ізраїлю

Словенія підтвердила своє рішення бойкотувати конкурс, приєднавшись до інших країн

Телекомпанії, які висловили готовність бойкотувати конкурс, заявили, що участь Ізраїлю в Євробаченні є «неприпустимою»

Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення дозволити Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2026 року. Це рішення стало причиною значних суперечок серед країн-членів ЄС. У відповідь на це, Іспанія, Ірландія, Нідерланди оголосили про бойкот конкурсу. Словенія також приєдналась до бойкоту, пише «Главком».

Причиною такого рішення стало серйозне занепокоєння цих країн щодо війни в Газі та гуманітарної ситуації, що погіршилась через бойові дії. Телекомпанії, які висловили готовність бойкотувати конкурс, заявили, що участь Ізраїлю в Євробаченні є «неприпустимою», враховуючи кількість загиблих у Газі та продовження гуманітарної кризи. Вони також звинуватили Ізраїль у порушенні нейтралітету конкурсу, оскільки Євробачення традиційно слідує політично нейтральній лінії.

Словенія підтвердила своє рішення бойкотувати конкурс, приєднавшись до інших країн. RTV Slovenija заявила, що не братиме участі в Євробаченні 2026, оскільки вважає участь Ізраїлю у змаганнях суперечливою через політичну ситуацію в Газі.

Європейський мовний союз оголосив, що не буде проводити голосування щодо участі Ізраїлю, а натомість було прийнято нові правила, які мають за мету захистити конкурс від політичного впливу урядів. Згідно з новими правилами, всі країни, які погодяться дотримуватися стандартів нейтралітету, зможуть брати участь у конкурсі.

Це рішення також викликало розбіжності серед фанатів конкурсу. Бен Робертсон, експерт з Євробачення, заявив: «Чесність конкурсу перебуває на найнижчому рівні. Ніколи в історії Євробачення не було такого розколу серед мовників-членів Європейського мовного союзу».

З іншого боку, в Ізраїлі уряд та лідери опозиції радісно сприйняли включення країни до конкурсу, назвавши спроби виключити Ізраїль «культурним бойкотом». Міністр закордонних справ Ізраїлю, Гідеон Саар, на ефірі соціальної мережі X заявив: «На них ганьба». Президент Ізраїлю Ісаак Герцог подякував прихильникам і висловив сподівання, що конкурс сприятиме культурному взаєморозумінню.

Деякі країни висловили занепокоєння щодо неналежних методів просування після того, як Ізраїль посів перше місце в голосуванні глядачів на конкурсі в травні, а після підрахунку голосів журі посів друге місце в загальному заліку. Запропоновані зміни до правил були сприйняті як жест примирення з боку телерадіокомпаній, які критикували Ізраїль, але, схоже, були визнані недостатніми.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.