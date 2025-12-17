Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Нові правила для глядачів Євробачення-2026: жива реакція без обмежень
фото: eurovision.tv

Глядачам Євробачення-2026 дозволять вільно демонструвати прапори та реагувати на виступи

Пісенний конкурс Євробачення-2026, який відбудеться у Відні, проходитиме за оновленими правилами для глядачів. Австрійська телекомпанія ORF, що відповідає за проведення шоу, заявила про відмову від обмежень, які застосовувалися на попередніх конкурсах. Про це повідомляє Reuters.

Під час виступів учасників глядачам дозволять демонструвати всі офіційні прапори, що існують у світі, зокрема й палестинський прапор під час номеру представника Ізраїлю.

Виконавчий продюсер Євробачення-2026 Міхаель Кроен наголосив, що організатори не планують приховувати або прикрашати реакції аудиторії. За його словами, мета конкурсу - показувати події такими, якими вони є насправді.

Крім того, ORF не приглушуватиме освистування або інші звуки з залу. Директорка телекомпанії Стефані Гройсс-Горовіц підкреслила, що мовник відмовиться від практики «штучних оплесків» і не втручатиметься в живу реакцію публіки. Євробачення-2026 у Відні триватиме з 12 по 16 травня.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Читайте також:

Теги: Відень правила прапор конкурс Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палаюча автівка вбитого українця
В Одесі затримано підозрюваних у вбивство, яке сталося у Відні: ймовірно, жертва – син харківського чиновника
2 грудня, 23:12
Словенія підтвердила своє рішення бойкотувати конкурс, приєднавшись до інших країн
Євробачення-2026. Ще одна країна доєдналась до бойкоту через участь Ізраїлю
5 грудня, 04:40
Протест Nemo став частиною більш широкої реакції на рішення Європейського мовного союзу (EBU) дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2026
Переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю
12 грудня, 03:52
Формування нового складу наглядової ради «Нафтогазу» планують завершити до 20 січня 2026 року
Уряд назвав терміни оновлення наглядової ради «Нафтогазу»
18 листопада, 14:15
EBU скорочує кількість учасників конкурсу у Відні
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
24 листопада, 17:40
Організатор тайського конкурсу краси подав позов про наклеп проти Фатіми Бош
Організатори конкурсу «Міс Всесвіт» судитимуться із найкрасивою дівчиною світу
4 грудня, 09:14
Євросоюз спрощує відмову в притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
9 грудня, 15:12
Олександр Бутягін в окупованій Керчі
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
11 грудня, 12:20
Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
14 грудня, 16:18

Соціум

Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua