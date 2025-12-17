Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів

Глядачам Євробачення-2026 дозволять вільно демонструвати прапори та реагувати на виступи

Пісенний конкурс Євробачення-2026, який відбудеться у Відні, проходитиме за оновленими правилами для глядачів. Австрійська телекомпанія ORF, що відповідає за проведення шоу, заявила про відмову від обмежень, які застосовувалися на попередніх конкурсах. Про це повідомляє Reuters.

Під час виступів учасників глядачам дозволять демонструвати всі офіційні прапори, що існують у світі, зокрема й палестинський прапор під час номеру представника Ізраїлю.

Виконавчий продюсер Євробачення-2026 Міхаель Кроен наголосив, що організатори не планують приховувати або прикрашати реакції аудиторії. За його словами, мета конкурсу - показувати події такими, якими вони є насправді.

Крім того, ORF не приглушуватиме освистування або інші звуки з залу. Директорка телекомпанії Стефані Гройсс-Горовіц підкреслила, що мовник відмовиться від практики «штучних оплесків» і не втручатиметься в живу реакцію публіки. Євробачення-2026 у Відні триватиме з 12 по 16 травня.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.