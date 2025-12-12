Головна Світ Соціум
Переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю
Протест Nemo став частиною більш широкої реакції на рішення Європейського мовного союзу (EBU) дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2026
фото: Instagram/nemothings

За словами Nemo, трофей залишається у руках організаторів конкурсу

Переможці пісенного конкурсу Євробачення 2024 року Nemo, які здобули перше місце зі своєю піснею The Code, заявили, що повертають свій трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю в конкурсі 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Nemo пояснили своє рішення тим, що участь Ізраїлю в умовах війни в Газі суперечить цінностям конкурсу – єдності, інклюзивності та гідності для всіх людей.

«Євробачення заявляє, що воно виступає за єдність, інклюзивність та гідність для всіх людей. І саме ці цінності роблять цей конкурс таким значущим для мене», – написали Nemo в Instagram. Вони зазначили, що участь Ізраїлю в конкурсі в період війни, яку ООН визнала геноцидом, є явним конфліктом з ідеалами, якими славиться Євробачення.

Протест Nemo став частиною більш широкої реакції на рішення Європейського мовного союзу (EBU) дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2026. Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія вже оголосили, що бойкотуватимуть захід через поведінку Ізраїлю у війні в Газі.

Nemo підкреслили, що це рішення не стосується окремих осіб чи митців, а є протестом проти того, як конкурс використовують для «пом’якшення іміджу держави, звинуваченої у серйозних правопорушеннях»: «Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не працюють поза сценою, то навіть найкрасивіші пісні втрачають значення».

За словами Nemo, трофей залишається у руках організаторів конкурсу.

Зазначимо, що Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість (небінарні люди можуть ідентифікувати себе з двома або більше гендерами, або не мати гендеру взагалі) і просять використовувати до них займенник «вони». Питання гендерної ідентичності Немо Меттлер піднімають і у своїй творчості, а також співають про пошук свого місця в житті.

