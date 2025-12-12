Переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю

За словами Nemo, трофей залишається у руках організаторів конкурсу

Переможці пісенного конкурсу Євробачення 2024 року Nemo, які здобули перше місце зі своєю піснею The Code, заявили, що повертають свій трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю в конкурсі 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Nemo пояснили своє рішення тим, що участь Ізраїлю в умовах війни в Газі суперечить цінностям конкурсу – єдності, інклюзивності та гідності для всіх людей.

«Євробачення заявляє, що воно виступає за єдність, інклюзивність та гідність для всіх людей. І саме ці цінності роблять цей конкурс таким значущим для мене», – написали Nemo в Instagram. Вони зазначили, що участь Ізраїлю в конкурсі в період війни, яку ООН визнала геноцидом, є явним конфліктом з ідеалами, якими славиться Євробачення.

Протест Nemo став частиною більш широкої реакції на рішення Європейського мовного союзу (EBU) дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2026. Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія вже оголосили, що бойкотуватимуть захід через поведінку Ізраїлю у війні в Газі.

Nemo підкреслили, що це рішення не стосується окремих осіб чи митців, а є протестом проти того, як конкурс використовують для «пом’якшення іміджу держави, звинуваченої у серйозних правопорушеннях»: «Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не працюють поза сценою, то навіть найкрасивіші пісні втрачають значення».

За словами Nemo, трофей залишається у руках організаторів конкурсу.

Зазначимо, що Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість (небінарні люди можуть ідентифікувати себе з двома або більше гендерами, або не мати гендеру взагалі) і просять використовувати до них займенник «вони». Питання гендерної ідентичності Немо Меттлер піднімають і у своїй творчості, а також співають про пошук свого місця в житті.