  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Вконтакте» вже не становить загрозу нацбезпеці України, – експерт

    • Розсилка
    <span>Російська соцмережа ВК знову працює в Україні</span> - «Вконтакте» вже не становить загрозу нацбезпеці України, – експерт
    Російська соцмережа ВК знову працює в Україні

    Загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена, – зазначила Попова

    Загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена. За словами експерта з інформаційної безпеки, колишнього заступника міністра інформаційної політики Тетяни Попової, небезпека російських соцмереж нівелював відтік українських користувачів. Про це пише РБК-Україна

    «Я думаю, що в такому вигляді, в якому зараз є «Вконтакте», вона вже не становить загрозу для національної безпеки України. Це потрібно дуже не поважати нашу нацбезпеку, щоб говорити, що вона ось у сьогоднішньому такому вигляді несе якусь загрозу», – сказала Попова.

    Нагадаємо, що СБУ просить Google та Apple прибрати «ВКонтакте» з магазинів додатків.

    Нещодавно російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому соцмережею тепер можна користуватися «без обмежень».

    Також повідомлялося, що поліція візьме на облік українських користувачів «ВКонтакте».

    Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування додатку «ВКонтакте» на території України.


    Україна Вконтакте небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies