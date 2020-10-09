«Вконтакте» вже не становить загрозу нацбезпеці України, – експерт



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Російська соцмережа ВК знову працює в Україні

Загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена, – зазначила Попова

Загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена. За словами експерта з інформаційної безпеки, колишнього заступника міністра інформаційної політики Тетяни Попової, небезпека російських соцмереж нівелював відтік українських користувачів. Про це пише РБК-Україна

«Я думаю, що в такому вигляді, в якому зараз є «Вконтакте», вона вже не становить загрозу для національної безпеки України. Це потрібно дуже не поважати нашу нацбезпеку, щоб говорити, що вона ось у сьогоднішньому такому вигляді несе якусь загрозу», – сказала Попова.

Нагадаємо, що СБУ просить Google та Apple прибрати «ВКонтакте» з магазинів додатків.

Нещодавно російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому соцмережею тепер можна користуватися «без обмежень».

Також повідомлялося, що поліція візьме на облік українських користувачів «ВКонтакте».

Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування додатку «ВКонтакте» на території України.



