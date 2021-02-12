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    Вкрав лабрадора на подарунок дівчині: у Житомирі суд виніс вирок юнакові

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    У Житомирській області суд виніс вирок юнакові, який вкрав лабрадора на подарунок дівчині - Вкрав лабрадора на подарунок дівчині: у Житомирі суд виніс вирок юнакові
    У Житомирській області суд виніс вирок юнакові, який вкрав лабрадора на подарунок дівчині

    Юнак в судовому засіданні свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся та просив суд його суворо не карати

    У Житомирській області суд виніс вирок студенту 3 курсу Новоград-Волинського вищого професійного училища, який у змові з неповнолітнім товаришем викрав породистого собаку.

    Юнакові призначили покарання у вигляді обмеження волі з іспитовим строком.

    Вирок щодо вказаної кримінальної справи Новоград-Волинський міськрайонний суд виніс 1 лютого 2021 року. У Єдиному державному реєстрі судових рішень вирок оприлюднили 4 лютого.

    Сам злочин був скоєний уночі 29 жовтня 2020 року. Хлопець за попередньою змовою з малолітнім товаришем вирішив викрасти з чужого подвір’я собаку породи лабрадор-ретривер. Хлопці розприділили між собою ролі: менший залишився вартувати на дорозі, аби в разі небезпеки подати тривожний сигнал, старший пішов у подвір’я та вкрав білого лабрадора, який вартує понад 4,5 тис. грн.

    Юнак в судовому засіданні свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся та просив суд його суворо не карати.

    Врешті, суд ухвалив «визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у вигляді обмеження волі з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік».

    Теги: суд злочин вирок Новоград-Волинський
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