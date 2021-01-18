Влада Австралії не відкриватиме кордонів до 2022 року

Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року

До кінця цього року Австралія навряд дозволить вільний перетин кордону іноземцями й нерезидентами.

Про це в ефірі телеканалу АВС заявив міністр охорони здоров’я Австралії Брендан Марфі, пише Сіньхуа.

«Думаю, що відповідь, вірогідно, ні», – відповів він на запитання про реалістичність відкриття кордонів у 2021-му.

На його переконання, більшість цього року в Австралії діятимуть «серйозні обмеження на перетин кордону».

«Навіть, якщо нам вдасться вакцинувати багато жителів, невідомо, чи завадить це поширенню вірусу. Тому вірогідно карантин триватиме ще певний час», – сказав міністр.

Марфі заявив, що непередбачуваний характер пандемії унеможливлює прогнозування того, коли австралійцям дозволять масово подорожувати за океан.

«Я не хочу прогнозувати на два-три місяці вперед, світ змінюється», – сказав він.

Нагадаємо: Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року. Окрім цього й самим австралійцям було заборонено покидати країну для неважливих подорожей.