  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Влада Австралії не відкриватиме кордонів до 2022 року

    • Розсилка
    Влада Австралії не відкриватиме кордонів до 2022 року - Влада Австралії не відкриватиме кордонів до 2022 року
    Влада Австралії не відкриватиме кордонів до 2022 року

    Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року

    До кінця цього року Австралія навряд дозволить вільний перетин кордону іноземцями й нерезидентами.

    Про це в ефірі телеканалу АВС заявив міністр охорони здоров’я Австралії Брендан Марфі, пише Сіньхуа.

    «Думаю, що відповідь, вірогідно, ні», – відповів він на запитання про реалістичність відкриття кордонів у 2021-му.

    На його переконання, більшість цього року в Австралії діятимуть «серйозні обмеження на перетин кордону».

    «Навіть, якщо нам вдасться вакцинувати багато жителів, невідомо, чи завадить це поширенню вірусу. Тому вірогідно карантин триватиме ще певний час», – сказав міністр.

    Марфі заявив, що непередбачуваний характер пандемії унеможливлює прогнозування того, коли австралійцям дозволять масово подорожувати за океан.

    «Я не хочу прогнозувати на два-три місяці вперед, світ змінюється», – сказав він.

    Нагадаємо: Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року. Окрім цього й самим австралійцям було заборонено покидати країну для неважливих подорожей.

    Теги: міністр Австралія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies