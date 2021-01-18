  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Помер легендарний музичний продюсер Філ Спектор

    • Розсилка
    Помер легендарний музичний продюсер Філ Спектор - Помер легендарний музичний продюсер Філ Спектор
    Помер легендарний музичний продюсер Філ Спектор
    Фото: АР

    Місяць тому Спектору поставили діагноз Covid-19, він був шпиталізований до Каліфорнійського медичного закладу

    Легендарний продюсер звукозапису Філ Спектор помер у суботу після зараження Covid-19 у в'язниці в Каліфорнії. Йому був 81 рік.

    Про це інформує Patch.

    Спектор помер у суботу ввечері в лікарні «з природних причин», повідомили в неділю чиновники в'язниці.

    Спектор відбував 19 років покарання за вбивство другого ступеня. Він був відомий жорстоким поводженням з жінками та був засуджений за вбивство акторки Лани Кларксон у 2003 році.

    Протягом двох судових процесів продюсер стверджував, що невинний.

    Спектор продюсував такі хіти початку 1960-х, як «Ти втратив те, що любиш відчувати», «Незв'язана мелодія», «Іспанський Гарлем», «Да Ду Рон Рон» та інші.

    Місяць тому йому поставили діагноз Covid-19, він був шпиталізований до Каліфорнійського медичного закладу для ув'язнених з медичними та психічними захворюваннями.

    Теги: США смерть коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies