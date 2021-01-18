Помер легендарний музичний продюсер Філ Спектор

Місяць тому Спектору поставили діагноз Covid-19, він був шпиталізований до Каліфорнійського медичного закладу

Легендарний продюсер звукозапису Філ Спектор помер у суботу після зараження Covid-19 у в'язниці в Каліфорнії. Йому був 81 рік.

Про це інформує Patch.

Спектор помер у суботу ввечері в лікарні «з природних причин», повідомили в неділю чиновники в'язниці.

Спектор відбував 19 років покарання за вбивство другого ступеня. Він був відомий жорстоким поводженням з жінками та був засуджений за вбивство акторки Лани Кларксон у 2003 році.

Протягом двох судових процесів продюсер стверджував, що невинний.

Спектор продюсував такі хіти початку 1960-х, як «Ти втратив те, що любиш відчувати», «Незв'язана мелодія», «Іспанський Гарлем», «Да Ду Рон Рон» та інші.

Місяць тому йому поставили діагноз Covid-19, він був шпиталізований до Каліфорнійського медичного закладу для ув'язнених з медичними та психічними захворюваннями.