Влада Ірану відпустила 70 затриманих демонстрантів

Голова парламенту Ірану закликав перевірити дії правоохоронців стосовно протестувальників

У неділю, 7 січня, в Ірані з в'язниць були несподівано відпущені десятки раніше затриманих демонстрантів. За словами генерального прокурора Ірану Аббаса Джафарі Долатабаді, всього звільнили 70 осіб. Прокурор зазначив, що ця тенденція продовжиться, однак це не стосується тих, хто закликав до заворушень і активно брав участь в них. Також видання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Ірані під час протестів затримали щонайменше 90 студентів

Голова парламенту Ірану закликав перевірити дії правоохоронців стосовно протестувальників

У неділю, 7 січня, в Ірані з в'язниць були несподівано відпущені десятки раніше затриманих демонстрантів.

За словами генерального прокурора Ірану Аббаса Джафарі Долатабаді, всього звільнили 70 осіб. Прокурор зазначив, що ця тенденція продовжиться, однак це не стосується тих, хто закликав до заворушень і активно брав участь в них.

Також видання зазначає, що після тривалих масових протестів голова парламенту Ірану Алі Ларіджані зажадав від чиновників провести масштабну перевірку, в тому числі, і щодо дій органів правопорядку стосовно затриманих демонстрантів.

«Ми не хочемо, щоб права людей порушувалися тільки тому, що вони висловили критику», - заявив прес-секретар Ларіджані Бехрус Нематі.

Він зазначив, що якщо при затриманні були допущені помилки, вони повинні бути неодмінно виправлені.

Нематі додав, що уряду слід винести вимоги демонстрантів на порядок денний і ретельно їх перевірити. Поліція і спецслужби повинні негайно підготувати доповідь про протести і затримання для комісії з безпеки.

Крім того, на думку прес-секретаря, затриманим демонстрантам, особливо студентам, потрібно забезпечити допомогу адвокатів.

Раніше повідомлялося, що з початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів.

Нагадаємо, що протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня. В ході їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.

Масштаби цих протестів в останні дні, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.

Військові Ірану заявили, що поліція в основному придушила протести, але в разі необхідності армія теж готова втрутитися.

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді та робочих, але швидко переросли у виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.