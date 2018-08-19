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    Влада Єгипту посилює контроль над інтернетом

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    Влада Єгипту посилює контроль над інтернетом

    За новим законодавством можуть бути заблоковані будь-які сайти, які вважаються загрозою для національної безпеки або економіки

    Президент Єгипту Абдуль Фаттах аль-Сісі підписав новий закон, який посилить контроль над інтернетом. Про це повідомляє BBC.

    За новим законодавством про «кіберзлочинність» можуть бути заблоковані будь-які сайти, які вважаються загрозою для національної безпеки або економіки.

    Будь-хто, хто буде визнаний у відвідуванні таких сайтів може отримати штраф або тюремне ув'язнення.

    Влада заявляє, що такі заходи необхідні для боротьби з нестабільністю в країні і боротьбою з тероризмом, але правозахисні організації звинуватили уряд у спробі обмежити будь-які політичні розбіжності.

    Асоціація свободи думок Каїра повідомила, що ще до підписання закону було заблоковано понад 500 сайтів.

    Нагадаємо, корпорація Google офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

    В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

    Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

    Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.

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