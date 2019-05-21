Влада Нікарагуа звільнила 100 політичних в'язнів



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Демонстрація в Манагуа з вимогою звільнити політичних в'язнів, квітень 2019 року

В Нікарагуа з квітня 2018 року продовжуються масові протести проти уряду президента Ортеги

В Нікарагуа у понеділок, 20 травня, були звільнені 100 політв'язнів, повідомила опозиційна газета La Prensa. Раніше опозиційний «Громадянський альянс за правосуддя і демократію» погрожував розірвати переговори з урядом президента Даніеля Ортеги, якщо не буде виконана обіцянка щодо звільнення усіх політичних в'язнів у країні.

Уряд Ортеги опублікував список зі 100 осіб, які повинні були залишити місця ув'язнення протягом дня. Проте опозиція заявила, що продовжуватиме переговори лише у випадку звільнення усіх 232 політв'язнів зі списку Міжнародного Червоного Хреста. Крім того, «Громадянський альянс» закликав до загального страйку і різко розкритикував уряд за смерть політичного ув'язненого минулого тижня.



В Нікарагуа з квітня 2018 року продовжуються масові протести проти уряду президента Ортеги. Вони почались через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення, яка передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу.



З початку протестів у країні загинули близько 350 людей і тисячі отримали поранення. Церква Нікарагуа неодноразово різко критикувала порушення прав людини урядом. У прямих переговорах з опозицією уряд Ортеги обіцяв звільнення всіх політичних в'язнів до 18 червня.

Джерело: Deutsche Welle