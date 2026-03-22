Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон

Юлія Відміцька
Ринок рієлторських послуг працює без чітких стандартів – Шуляк
колаж: glavcom.ua

Закон має має визначити, хто може себе називати фахівцем з нерухомості

В Україні ринок рієлторських послуг досі не має чітких правил роботи, прозорих вимог до договорів з надання цих послуг та зрозумілої структури їх вартості. Саме тому держава готує окремий законопроєкт, який має врегулювати діяльність фахівців, які дивним чином втручаються в угоди з купівлі чи оренди нерухомості. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Рієлтори, хто ви такі? Влада готує нові правила гри на ринку нерухомості».

Народна депутатка, голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк заявила, що наразі навіть немає точних даних про кількість людей, які працюють на ринку рієлторських послуг.
«Сьогодні в Україні немає чітких стандартів роботи рієлторів, прозорих вимог до договорів і зрозумілої структури вартості послуг. Водночас немає точних даних кількість фахівців, які працюють у цій сфері, як і системного розуміння якості послуг», – зазначила депутатка.

Шуляк наголосила, що оплата послуг рієлтора має відповідати реальному обсягу виконаної роботи. Якщо фахівець не перевіряє документи, не проводить переговори та не супроводжує угоду комплексно, комісія не може вважатися виправданою. За її словами, клієнт повинен чітко розуміти, за що саме платить: які послуги входять до роботи рієлтора, які ризики він бере на себе та яку відповідальність несе.

Олени Шуляк вважає, що ринок рієлторських послуг та оренди житла в Україні перебуває в «глибокій тіні»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Питання врегулювання рієлторської діяльності спочатку парламентарі намагалися включити до ширшої реформи житлової політики. Відповідні норми з’явилися у прикінцевих положеннях законопроєкту №12377, який набрав чинності у лютому 2026 року.

Однак під час доопрацювання стало зрозуміло, що тема потребує окремого законодавчого врегулювання. Нині на базі парламентського комітету вже створено робочу групу, яка готує відповідний документ. До її роботи залучені представники ринку, експерти та профільні асоціації.
При цьому, за словами Шуляк, новий закон не має створювати монополії на ринку. «Наше завдання – напрацювати життєздатний механізм регулювання без монопольних зловживань і без примусових схем», – підкреслила вона.

Очікується, що робоча група працюватиме над пропозиціями кілька місяців, після чого їх оформлять у законопроєкт. За оцінкою депутатки, на підготовку збалансованого документа може знадобитися близько року. Він має підвищити довіру до ринку, захистити споживачів і створити цивілізовану модель роботи рієлторських послуг.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на початку грудня на ринку нерухомості виникла хвиля паніки через повідомлення про нібито нові жорсткі правила купівлі житла з 2026 року. У соцмережах активно поширювалася інформація, що українці нібито не зможуть продавати чи купувати нерухомість без додаткових перевірок джерел коштів.

Втім згодом у владі пояснили: жодних нових вимог не запроваджується. Перевірка походження коштів при операціях з нерухомістю існує вже багато років і застосовується до угод на суму від 400 тис. грн, тому для покупців і продавців правила фактично не змінюються.

