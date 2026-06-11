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ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
фото: Міноборони України

Протягом травня 2026 року підрозділи Сил оборони України продовжували системно знищувати логістичні вузли, склади, командні пункти, засоби ППО та інші елементи російської наступальної інфраструктури

Міністерство оборони України пояснило, як технології штучного інтелекту допомагають засобам middle strike ефективно уражати військові об'єкти російських окупантів на оперативній глибині, пише «Главком».

Як зазначають у Міноборони, президент України визначив удари по військових цілях у глибокому тилу противника одним із ключових оборонних пріоритетів на найближчий період.

У межах першого етапу програми Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом спрямувало додаткові 5 млрд грн безпосередньо військовим підрозділам для закупівлі сучасних засобів middle strike. За даними Міноборони, останніми місяцями Сили оборони України вчетверо збільшили масштаби знищення російської логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

Автономна навігація без GPS

У Міноборони пояснюють, що райони на відстані понад 50 км від лінії фронту часто перебувають під потужним впливом російських засобів радіоелектронної боротьби, які придушують або спотворюють сигнали навігації.

Для вирішення цієї проблеми системи middle strike використовують штучний інтелект. Бортовий комп’ютер аналізує рельєф місцевості, дороги, річки та інші орієнтири, порівнюючи їх із супутниковими знімками високої роздільної здатності. Таким чином безпілотник здатний визначати своє місцеперебування навіть без GPS.

ШІ бере керування на фінальному етапі атаки

Особливе значення має завершальна фаза польоту, коли ударний безпілотник наближається до цілі. За словами представників Міноборони, поблизу складів боєприпасів, командних пунктів та позицій ППО противник зазвичай концентрує максимальну кількість засобів РЕБ.

«Коли засіб middle strike виходить у заданий район, штучний інтелект бере керування на себе. Нейромережа аналізує відеопотік у реальному часі, визначає необхідний об’єкт і здійснює автоматичне захоплення цілі для максимально точного ураження.

Зокрема, алгоритми здатні розпізнавати пускові установки, радари та інші елементи систем протиповітряної оборони.

Як ШІ відрізняє справжню техніку від муляжів

Окремою перевагою сучасних технологій є можливість розпізнавання хибних цілей. Нейромережі навчаються відрізняти реальну бойову техніку від макетів за геометрією, текстурою та навіть тепловими ознаками роботи двигунів.

Така можливість дозволяє значно підвищити ефективність використання засобів middle strike та уникати витрачання ресурсів на несправжні об'єкти.

Обхід ворожої ППО ще до старту місії

Штучний інтелект використовується не лише під час польоту, а й на етапі підготовки операції. У Міноборони наголошують, що маршрути польоту на відстань до 200 кілометрів ретельно прораховуються з урахуванням актуальних розвідувальних даних.

Система аналізує розташування радарів противника, враховує особливості рельєфу, визначає потенційні «сліпі зони» радіолокаційного контролю та прогнозує радіуси дії ворожих комплексів ППО. Це дозволяє прокладати найбільш безпечні та ефективні маршрути.

Логістика ворога під постійним вогневим контролем

У Міноборони підкреслюють, що комплексне застосування технологій штучного інтелекту суттєво підвищує результативність ударів по логістиці, складах, штабах та військовій техніці російських окупантів.

Зокрема, протягом травня 2026 року підрозділи Сил оборони України продовжували системно знищувати логістичні вузли, склади, командні пункти, засоби ППО та інші елементи російської наступальної інфраструктури.

Особливу увагу військові приділяють утриманню під вогневим контролем ключових логістичних маршрутів противника на тимчасово окупованих територіях Луганської області, Східної Слобожанщини, а також транспортного коридору між Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм.

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Теги: Міноборони військові технології штучний інтелект

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