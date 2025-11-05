Головна Гроші Особисті фінанси
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
Щоб придбати в Тернополі однокімнатну квартиру, українцям доведеться відкладати близько шести років всю свою зарплату
колаж: glavcom.ua

Найдешевше житло в Україні нині можна придбати в Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі

У 2025 році в Україні найбільше зросли ціни на нерухомість у Тернополі. За даними платформи для пошуку нерухомості ЛУН, вартість квартир від власників зросла на 11-15 %, а новобудови на 8% у валюті, повідомляє «Главком».

Зазвичай Тернопіль вважають, одним із найдешевших міст на заході України. Але цього року ціни на нерухомість у місті значно зросли.

Які ціни на квартири в Тернополі у 2025 році

  • Однокімнатні квартири – коштують $43 тис., ці показники є на 13% більшими, ніж пів року тому;
  • ціни на двокімнатні квартири сягають $65 900 тис. ця ціна зросла на 15 %;
  • найдорожчими у Тернополі є трикімнатні квартири – вони коштують $73 тис., вартість яких зросла на 11 %.

Тож, щоб мати змогу придбати в Тернополі хоча б однокімнатну квартиру, українцям доведеться відкладати близько шести років всю свою зарплату. А щоб купити двокімнатну квартиру знадобиться 9,3 року, а для трикімнатної – 10,3 року.

Статистика цін на вторинному ринку Тернополя
Статистика цін на вторинному ринку Тернополя
фото: скриншот ЛУН

Статистика платформи ЛУН демонструє те, що на первинному ринку ціна на 1 кв. м зросла на 10%. Водночас ціни на оренду квартир не змінилися. Сьогодні в Тернополі можна орендувати однокімнатну квартиру за 10 500 тис. грн, двокімнатну – 12 700 тис. грн, а трикімнатну – 14 800 тис. грн.

Інші міста України також відзначилися зростанням вартості на нерухомість, але на вторинному ринку. Наприклад, найвищими ціни фіксують у Кропивницькому, де однокімнатні квартири зросли в ціні на 19% – $32 тис. та трикімнатні на 13% $59 тис. Проте ціни на двокімнатні квартири не змінилися.

Ціни на вторинному ринку України
Ціни на вторинному ринку України
фото: скриншот ЛУН

Найдорожчими містами за вартістю нерухомості в Україні вважають Київ, Львів та Ужгород. У цих містах однокімнатні квартири коштують від $62 800 тис. до $67 тис. Серед найдешевших міст аналітики визначають Херсон, Миколаїв та Запоріжжя, тут квартири коштують від $14 500 тис. до $20 тис.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Києві керівник будівельної організації ошукав покупця на 1,9 млн грн, вдруге продавши квартиру, яку вже реалізували іншому інвестору. Зазначається, що внаслідок таких дій потерпілій спричинено майнову шкоду у розмірі близько 1,9 млн грн.

Також повідомлялося, що слідчі Шевченківського управління поліції викрили фінансові махінації головної бухгалтерки однієї зі столичних компаній. Головна бухгалтерка, маючи доступ до фінансових ресурсів компанії, упродовж року вносила неправдиві дані до бухгалтерських документів і здійснювала несанкціоновані перекази коштів на підконтрольні рахунки.

