Оренда квартир у Києві суттєво змінилася: що відбувається із цінами на житло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше
Де у столиці шукати найдешевші квартири та чому весняне пожвавлення може змінити вартість оренди

У столиці суттєво знизилася вартість оренди квартир – вплив на це могли мати кілька факторів, у тому числі й масовані обстріли та відключення світла, тепла і води, спровоковані їхніми наслідками. Про це повідомляє «Главком».

Динаміка цін: від літнього піка до зимового «дна»

За останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше. Якщо у серпні минулого року середній чек складав майже 26 тис. грн, то зараз орендарі в середньому віддають на 3 тисячі менше – близько 22 945 грн, падіння склало понад 11%, пише Тelegraf.ua.

Але якщо подивитися на ситуацію у річному вимірі, картина змінюється кардинально. Порівняно з минулим роком квартири подорожчали на 10,5% – тобто плюс 2 200 грн до цінника. А в останній місяць і зовсім стався стрибок на 5,5% (майже +1200 грн).

Експерти порталу M2bomber, які проводили дослідження, припускають, що ринок нарешті намацав дно і починає розвертатися у бік подорожчання. Так що дешевий період, схоже, добігає кінця.

Рейтинг районів: де дешевше, а де найдорожче

Розкид цін по районах вражає уяву – різниця між спальним масивом та центром сягає майже 24 тис. грн.

Найлояльніший до бюджету орендаря Дарницький район. Там середня вартість оренди тримається на рівні 14 750 грн. Слідом за ним ідуть:

  • Оболонь – 17 тис. грн;
  • Святошин – 17,5 тис. грн;
  • Деснянський район – 18 тис. грн;
  • Солом’янка – 19,3 тис. грн.

Абсолютним лідером за дорожнечею залишається Шевченківський район. Життя в центрі коштує в середньому 38 720 грн на місяць.

Також у трійці антилідерів опинилися:

  • Дніпровський район – 32 000 грн;
  • Поділ – 29 014 грн.
  • Трохи демократичніші ціни на Печерську (27 149 грн) та в Голосіївському районі (24 000 грн).

Ціна в залежності від кількості кімнат: популярні пропозиції

Ринок перенасичений пропозиціями за конкретними цінами. Найбільше однокімнатних квартир (по 9,7% від загальної кількості оголошень) здають за 10 000, 13 000, 25 000 та 35 000 грн.

Що стосується двокімнатних, то тут беззаперечний хіт – ціна 14 400 грн. Майже 14% власників готові віддати свої метри саме за ці гроші.

А от ринок трикімнатних квартир розірваний між економ- та преміум сегментом. Найчастіше в оголошеннях фігурують три ціни:

  • соціальні 14,4 тис. грн,
  • бюджетні 18 тис. грн
  • елітні 43,2 тис. грн.

Кожен з цих варіантів займає по 13,3% ринку.

Рієлтор Ірина Седляр пояснила, що січнева статистика не має вводити в оману. «Щодо цін на оренду в Києві на початку року – вони в цілому залишаються стабільними порівняно з груднем. Однокімнатні трохи дешевші, 2-3-кімнатні – практично без змін. Але тут важливо не забувати, що січень завжди не найактивніший місяць на ринку, тому сильно орієнтуватися на нього не варто», – зазначила експертка.

Нові вимоги орендарів у 2026 році

На фоні відключень орендарі кардинально змінили вимоги до житла. Як розповіла Ірина Седляр, наявність енергонезалежності перетворилася на вагомий аргумент під час торгу.

На фоні нестабільного енергозабезпечення орендарі стали готові платити більше за житло, де можна жити автономно. Наявність газової плити, автономного опалення або генератора сьогодні – це свого роду преміумкритерій для оренди Ірина Седляр

Ще один тренд початку 2026 року – зміна географії попиту. Спальні масиви лівобережжя демонструють не меншу активність, ніж престижний Печерськ.

«Традиційно високий попит зберігається на Печерський район. Водночас дуже активно орендують і Лівий берег, зокрема Позняки та Осокорки. Але якщо порівнювати з минулим роком, то сьогодні орендарі дедалі частіше звертають увагу не стільки на сам район, скільки на конкретний житловий комплекс», – розповіла Ірина Седляр.

Прогноз на весну: чи варто поспішати з переїздом?

Весняне пожвавлення, за її словами, буде м'яким. Ті квартири, які не можуть похизуватися автономністю, можуть втратити в ціні навіть попри загальний ріст попиту.

«Після сезонної стабілізації ринок традиційно активізується, але підйом цін буде помірним. Щоб не переплачувати, краще шукати квартиру не в пік сезонного попиту, тобто на початку весни або трохи раніше», – підсумувала вона. 

На думку рієлторки, у Києві блекаути безумовно вплинули на попит, але важливо пам'ятати: будинки, які є автономними, практично не втратили в ціні, а в багатьох випадках навіть подорожчали. Тому при аналізі ринку оренди потрібно враховувати саме рівень автономності, а не тільки локацію.

Нагадаємо, парламент працює над питанням знищення податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.

