Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)

Після незаконного вилову сома випустили у водойму у Варшаві

40-кілограмовий сом, якого наприкінці травня незаконно виловив 57-річний громадянин України з озера Балатон у Варшаві, залишився живим. Жителі польської столиці побоювалися, що рибу, яка прожила в озері близько 20 років, уже з'їли, проте ці чутки не підтвердилися. Про повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Fakt.

Українець випустив рибу

За інформацією речниці поліції Варшави Йоанни Венгріняк, сом зараз перебуває в іншій водоймі в межах міста. Туди його випустив той самий чоловік, який і впіймав. Правоохоронці не уточнюють, чи браконьєр зробив це добровільно, чи під тиском поліції.

Прикордонна служба Польщі депортувала чоловіка до України, заборонивши йому в'їзд до Шенгенської зони на п'ять років, оскільки його перебування в країні визнали загрозою для громадського порядку.

Українець, який виловив сома, був депортований з Польщі на п'ять років фото: Straz_Graniczna

Українця звинуватили у перевезенні риби, спійманої під час періоду захисту, та у жорстокому поводженні з нею за час транспортування її без доступу до води.

Що передувало

У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові гігантського сома. Українець виловив гігантського сома завдовжки 180 см та вагою майже 40 кг в охоронний період. Риба була справжньою місцевою знаменитістю та символом паркового озера.

Чоловік запхнув живу рибу в багажник автомобіля на очах у десятків обурених свідків і поїхав.

Як повідомляла поліція варшавського району Прага-Полуднє, подія сталася на озері Балатон у мікрорайоні Гоцлав. Двоє чоловіків рибалили на водному велосипеді, коли натрапили на велетенську рибу. Один з чоловіків мав вудку, якою він і зловив сома. Потім кинули рибу в багажник автомобіля.

«Главком» писав, що інспектори Пункту екологічного контролю Столичного округу зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа.

Нагадаємо, у Гостомелі правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.