Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу

Розмір бюджетних видатків більше не оприлюднюватимуться в публічному просторі Росії

Ухвалений документ повністю ліквідує прозорість у фінансовому секторі агресора

Російська Держдума проголосувала за закон, який дозволяє уряду збільшувати видатки та борг без процедури внесення змін до закону про бюджет, яка в попередні роки займала місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Засекреченість видатків

Повідомляється, що нові законодавчі зміни надають уряду РФ право запозичувати кошти понад ліміти, встановлені в законі про бюджет, та автоматично розширювати видатки.

До цього урядовці мали вносити поправки, проходити відкриті парламентські слухання та дотримуватися регламенту, що суттєво затримувало фінансування військових потреб. Окрім цього, ухвалений документ повністю ліквідує прозорість у фінансовому секторі агресора. Відповідно до змін, будь-які коригування планів щодо державного боргу та бюджетних видатків більше не оприлюднюватимуться в публічному просторі і будуть повністю засекречені.

«Законопроект надає нам більшу гнучкість для швидкого маневрування в умовах зміни, що необхідно для того, щоб ми могли реагувати на зміни, які зараз відбуваються не щомісяця чи щокварталу, а практично щодня», – сказала заступниця міністра фінансів Ірина Окладнікова.

Російський бюджет стрімко просідає

Потреба у скасуванні будь-якого фінансового контролю виникла на тлі критичного погіршення фінансового становища Росії. Стрімке зростання військових витрат на підтримку геноцидної війни проти України випалює ресурси кремлівської скарбниці:

За перші п'ять місяців року дефіцит бюджету Росії вже підскочив до 2,6% від валового внутрішнього продукту.

Цей показник суттєво перевищує закладений на весь рік дефіцит у розмірі 1,6% ВВП.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов раніше підтвердив, що дефіцит за підсумками року виявиться значно більшим, ніж прогнозувалося. На поточний рік офіційні запозичення заплановані на рівні 5,5 трлн рублів.

Минулого року внутрішній борг РФ через колосальні військові витрати вже пережив рекордний стрибок – він зріс одразу на 46%, сягнувши відмітки в 7 трлрн рублів.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше українська розвідка зафіксувала, що промисловість Росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.