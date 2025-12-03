Головна Гроші Економіка
Порополох на ринку нерухомості. Хто спровокував і що відбувається насправді?

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
Порополох на ринку нерухомості. Хто спровокував і що відбувається насправді?
Купувати та продавати нерухомість у 2026 році можна буде без змін
колаж: glavcom.ua

Що насправді змінюється з 2026 року – і чому покупцям хвилюватися не варто

У перші дні грудня соцмережі вибухнули обговореннями новини про те, що з 1 січня 2026 року українці нібито не зможуть продати чи купити нерухомість без виконання нових «наджорстких» правил. Паніку спричинило пояснення депутата Ігоря Фріса, який стверджував, що тепер при купівлі нерухомості потрібно буде підтверджувати легальність коштів.

Інформація про «нові вимоги» спричинила хвилю паніки серед продавців, покупців та рієлторів.

Депутат Ігор Фріс тепер запевняє: жодної революції не буде. За його словами, правила фінансового моніторингу при купівлі нерухомості діють уже багато років, і після 1 січня нічого не зміниться. «Немає ніяких додаткових вимог. Як працювало останні три роки, так і працюватиме. Для покупців нічого не зміниться, вони як і раніше будуть підтверджувати джерела доходів різними способами», – сказав він у коментарі «Главкому».

У своєму дописі у соцмережі Фріс нагадав: нотаріуси вже багато років перевіряють легальність коштів при купівлі нерухомості дорожчої за 400 тис. грн – це поріг фінмоніторингу. Підтвердженням можуть бути зарплатні довідки, банківські виписки, договори продажу майна, декларації, подарунки коштів, кредити та будь-які інші чинні документи. «Нічого не змінюється. Тому порада: не занижуйте вартість майна при продажу», – додав депутат.

Допис народного депутата Ігора Фріса
Допис народного депутата Ігора Фріса

Нотаріус Аліна Оксанюк також спростовує поширені чутки щодо змін при оформленні угод. За її словами, інформація про те, що з 1 січня 2026 року «неможливо буде оформити договір купівлі-продажу», – фейк. Як пояснила нотаріус «Главкому», єдина зміна стосуватиметься не громадян, а приватних нотаріусів: вони з 2026 року подаватимуть звітність із податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору щоквартально замість щомісяця. Для державних нотаріальних контор правила залишаються такими, як і раніше.

«Дані, які подаються, не змінюються. Додаткових документів від сторін договору не вимагається. Для громадян нічого не змінюється», – наголошує Оксанюк.

Рієлторка Олена Гайдамаха зазначила у коментарі «Главкому», що офіційних роз’яснень щодо будь-яких нових правил немає, а тому говорити про зміни зарано: «Поки ще немає чітких інструкцій, що відбудеться з 1 січня».

Разом із тим Міністерство юстиції також було змушене реагувати на переполох. Відомство офіційно вже заявило: жодних «нових правил купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року» немає. Усі вимоги щодо перевірки джерел коштів діють понад десять років і залишаються незмінними.

«Одним із обов’язків нотаріуса є перевірка джерел походження коштів при здійсненні операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Для цього він має витребувати документи, що підтверджують законність походження коштів», – йдеться у повідомленні відомства.

Можливі джерела походження коштів
Можливі джерела походження коштів
інфографіка : ДПС

У Мін’юсті підкреслили, що законодавство у сфері фінансового моніторингу, яке регулює виконання нотаріусами цих обов’язків, не зазнало жодних змін. «Перевірка джерел походження коштів була і залишається обов’язковою вимогою чинного законодавства», – додають у міністерстві.

Додамо, що на практиці цю перевірку відчувають не всі покупці, тому багатьом здається, що «до цього нічого не вимагали». Частина угод укладається із заниженою офіційною вартістю, що формально знімає поріг фінмоніторингу, а деякі нотаріуси не надто суворо підходять до оцінки документів. Через це слова депутата Фріса про обов’язок підтверджувати легальні кошти багато хто сприйняв як нововведення, хоча насправді правило давно чинне.

Раніше «Главком» писав, що з початку війни собівартість будівництва житла зросла майже удвічі. А на кожні п’ять об’єктів зданих в експлуатацію припадає лише один новий старт будівництва.

Голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов пояснив: «Обсяг нового будівництва в Україні падає. Ми стоїмо на порозі дефіциту пропозиції. У Києві це вже тривожний тренд. До того ж, держава створює додатковий попит завдяки програмам єОселя та єВідновлення. Мінрегіон вже отримав доручення забезпечити відновлення для 180 тис. сімей – по 2 млн грн на кожну. Також у бюджеті передбачено збільшення фінансування програми єВідновлення на 2026 рік. Відповідно, пропозиція скоротиться. Тому якщо ви плануєте придбати житло – зараз найкращий час»,

Кароліна Терещенко, «Главком»

