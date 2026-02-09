Рада планує знизити податки для орендодавців

Верховна Рада перегляне правила діяльності рієлторів

Парламент працює над питанням знищення податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.

Робоча група комітету з питань державної влади пропонує запровадити прозорі правила для рієлторської діяльності, а також опрацьовує пропозиції захисту прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. Наразі робоча група вивчає проблематику ринку оренди житла та працює над пропозиціями для створення прозорої роботи цієї сфери.

За словами голови комітету Олени Шуляк, ринок рієлторських послуг та оренди житла в Україні перебуває в «глибокій тіні». «За даними Державної податкової служби України за 2024 рік, офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні. Основною причиною називають високий рівень оподаткування – власники житла сплачують близько 23 % отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку», – повідомила Олена Шуляк.

До того ж на ринку оренди житла та рієлторських послуг фіксують випадки з недобросовісними рієлторами, які отримують комісію від орендарів без відповідного надання послуг.

«Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов’язків: не демонструють об’єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги», – розповіла голова Комітету.

Нагадаємо, як голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк розповіла про те, що влада хоче запровадити нові реформи для ринку оренду житла. Йдеться про податки та обов’язкову реєстрацію договору. Олена Шуляк вважає, що нові кроки для устрою ринку житла в Україні необхідні для того, щоб позбутися капіталізму, який наразі фіксується у цій сфері.

До слова, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми. Українська влада намагається зробити законопроєкт менш жорстким, ніж передбачалося раніше.