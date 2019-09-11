Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення мінімальної зарплати



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Нині мінімальна зарплата в Польщі становить 2250 злотих (близько $570)

Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2020 року може зрости на 350 злотих (майже $90) - до 2,6 тис. злотих (приблизно $660).

Про це заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

«Мінімальна зарплата з наступного року становитиме 2600 злотих, а від 1 січня 2021 року – 3000 злотих. Звичайно, це буде у тому разі, якщо виборці доручать нам місію й надалі керувати країною, що визначатиметься найближчим часом»,- заявив Моравецький.

Під час партійної конвенції владної партії «Право і Справедливість» (PiS) минулої суботи було оголошено про плани збільшення мінімальної зарплати у країні у 2020 році до 2,6 тисячі, у 2021-му – до 3 тисяч, у 2023-му – до 4 тис. злотих.

Нині мінімальна зарплата в Польщі становить 2250 злотих (близько $570), а мінімальна оплата години праці - 14,7 злотого ($3,6).

Парламентські вибори в Польщі відбудуться 13 жовтня.

Джерело: Укрінформ