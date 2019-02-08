Влада пустила на вибори фігуранта секс-скандалу, який обіцяє виборцям безкоштовний хліб та інтернет



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Кандидат у президенти, політтехнолог Володимир Петров

Самовисуванець Петров пропонує ліквідувати поліцію і об'єднати церкву і державу

Кандидат у президенти, політтехнолог і продюсер «Люмпен продакшн» Володимир Петров хоче передати Православній церкві України функції Міністерства соціальної політики.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його передвиборну програму.

Ще Петров пропонує оголосити Україну православною державою і внести зміни до Конституції України щодо об'єднання Церкви та Держави.

Серед радикальних ідей цього скандального самовисуванця - повне розформування системи органів Міністерства внутрішніх справ; створення інституту цивільних суддів, які будуть виконувати функції працівників МВС; передача частини функцій з охорони громадського порядку воєнізованим структурам Міністерства оборони; ліквідація державного Пенсійного фонду.

Також Петров пропонує запровадити право на щоденний безоплатний хліб і безкоштовний інтернет у конкретних щоденних і щомісячних лімітах кожному громадянину України.

У разі обрання на президентську посаду Петров домагатиметься через дипломатичні, політичні та інші дії повернення Україні споконвічних територій, які зараз належать Польщі, Білорусії, Росії, Румунії, Угорщині.

Крім цього, він наполягає на забороні на продаж землі нерезидентам України. Також слід заборонити продаж понад 100 га землі резидентам України.

В електронній декларації за 2017 рік Володимир Петров вказав, що має у власності є три земельні ділянки у Київській області загальною площею 30 соток, житловий будинок площею 246,6 кв. м у Бучі Київської області та столичну квартиру площею 72,8 кв. м.

На дружину записані дві земельні ділянки загальною площею 20 соток і садовий будинок площею 134,9 кв. м у селі Бабинці під Києвом.

Також за 160 тис. грн придбав картину Олеся Подеревянського «Мусасі»; володіє двома автомобілями Porsche Panamera turbo, 2010 року випуску і Chevrolet Camaro RS, 1969 року випуску.

У дружини – автівка Porsche Cayenne, 2011 року випуску.

Петров є кінцевим бенефіціаром у п’яти компаніях: «Біендді», «Няшні кицьки», «Блек Вінг Фундешин», «Колесот», «Люмпен продакшн».

У 2017 році загальний дохід Петрова становив 123,7 тис. грн.

У банках Петров зберігає $76,4 тис. і 25,9 тис. грн, його дружина - $2,4 тис. і 4,3 тис. грн. У готівці сім’я Петрових тримає $48 тис. і 8,4 тис. грн.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Володимир Петров був затриманий за підозрою в порушенні недоторканності приватного життя заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка, який є цивільним чоловіком першого заступника директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко. Слідство звинувачує Петрова у тому, що він нібито погрожував київській студентці Наталії Бурейко в соцмережі Tinder, примушуючи її вступити з ним в інтимний зв'язок.

Водночас суд відмовився заарештувати Петрова і відпустив його під цілодобовий домашній арешт.