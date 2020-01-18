В Раді допускають, що Суспільне телебачення може змінити спеціалізацію



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Суспільне телебачення не отримало повного фінансування

Треба визнати, що з реформуванням Національного мовника вийшов повний «швах». Зруйновано Перший канал, який хоча б дивилися на периферії, а якісної альтернативи не створено. Хто має бути відповідальним за провал Суспільного і що з цим проектом робити далі?

Про це наголосила Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар в інтерв’ю «Главкому».

«Я на Новий Рік включила цей канал і, чесно кажучи, здивувалася тій лінійці, яку вони показували. Там був дивний телепродукт, який в новорічну ніч ніхто б не дивився», – заявила Сюмар.

Сюмар зазначила, що на Суспільному скаржаться, що вони не отримали повного фінансування. Зараз вони мають його отримати і, я так розумію, під якусь систему ключових показників ефективності.

«Думаю, ми зробили помилку, коли не пішли шляхом ліквідації старого каналу і створення нового, який би відповідав потребам інноваційного незалежного мовника. Це був би більш правильний підхід. Зараз я це визнаю. І якщо ці ключові показники ефективності не будуть дотримані, то дуже ймовірно, що Суспільне змінить спеціалізацію», – підкреслила депутатка.

Як повідомлялося, у Порошенка застерегли владу від контролю над інтернетом.

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