Власник клініки, де здав аналізи Зеленський, заявив про «перезавантаження відносин з РФ»



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На росыйському шоу Пальчевський коментував поїздку Бойка і Медведчука на переговори з російським прем'єром

Пальчевський не бачить нічого поганого у перспективі пошуку спільної мови з країною-агресором

Бізнесмен, телеведучий Андрій Пальчевський, який є власником клініки Eurolab, де здавав аналізи Володимир Зеленський, оголосив на пропагандистському каналі «Росія-1» про «перспективу перезавантаження відносин» між Україною і РФ. Таку заяву він зробив перед першим туром президентських виборів в Україні в пропагандистській програмі «60 хвилин».

Так, спочатку Пальчевський коментував поїздку нардепа Юрія Бойка і кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука на переговори з російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Бізнесмен висловив думку, що потрібно «починати знаходити спільну мову».

«Я нічого б не бачив поганого в тому, що колись хтось повинен починати знаходити спільну мову. Час розкидати каміння, час збирати каміння. Час ненавидіти, але і час любити. Так написано в Писанні. Ми прекрасно розуміємо, що 2019 рік в історії нашої країни (України, - ред.) дає нам, обом країнам, до речі, перспективу перезавантаження відносин. Американець Курт Волкер (представник Держдепартаменту США по Україні, - ред.), якого зараз називають головною дійовою особою на території України і Східної Європи , каже, що особисті стосунки між президентом Путіним і президентом Порошенко не можуть бути легко відновлені. І тому багато людей зараз використовують цю тезу. Я вірю в те, що люди, які прилітають, відлітають, і я сподіваюся, колись і ви до нас прилетете, - не можемо ж ми перебувати в тому стані, в якому дві країни знаходяться не впродовж п'яти років, а як мінімум 15 років», - оголосив Пальчевський.

Під час програми він також назвав Росію «великою країною». Так, закликаючи російських пропагандистів вживати «в Україні» замість «на Україні», Пальчевський заявив: «Росія велика велика країна. Ми чекаємо від неї маленьких поступок, в тому числі на людському рівні».

Коментуючи лідерство Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні, бізнесмен запевнив, що шоумен не пов'язаний з олігархами. «Феномен Зеленського пов'язаний не тільки з тим, що він як би не належить до жодного з кланів. Народ України вже надивився на всіх інших, які на 100% належать. Тому шукають нове обличчя», - повідомив він.

Наостанок Пальчевський знову заявив про можливість «щасливого дня возз'єднання» України з РФ. «Що я хотів сказати: в Україні в 2019 році є можливість переходу від старої, а саме олігархічної форми правління, до нової. Перше - це Володимир Зеленський, який лідирує, який найменше асоціюється з олігархатом. І друге: ображена Юлія Тимошенко, яка , як ми сподіваємося - українці - посадить своїх кривдників, старих олігархів до в'язниці. і останнє найголовніше: чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання. Я дуже вас прошу», - сказав Пальчевський.