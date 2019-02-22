«Євробляхи» вдвічі збільшили середній вік розмитнених авто



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Станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, - ДФС

Під час пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземними номерами було зареєстровано понад 100 тисяч старих машин

За пільговий період розмитнення автомобілів з іноземними номерами було зареєстровано понад 100 тисяч старих автівок. Їхній середній вік складає 14 років. Це на сім років більше, ніж вік автівок, розмитнених у попередні місяці. Про це повідомляє «Опендатабот».

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, що потребували розмитнення. За пільговий період було розмитнено лише шосту частину з усіх ввезених в Україну машин з іноземними номерами.

Старі машини становлять небезпеку для навколишнього середовища.

«По-перше, це ризик забруднення повітря. Автомобілі, яким 15 років та більше, мають більш високі показники викидів забруднюючих речовин, ніж сучасні авто. По-друге, старі машини швидко ламаються і постає питання, що з ними робити далі. Належної системи утилізації автомобілів в Україні немає», — розповідає еколог та президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.

Нагадаємо, наразі митники оформили 195,2 тисячі «євроблях». Результат - понад 12 млрд гривень сплачених податків. Таким чином за два з половиною місяці фіскали перевиконали річний план доходів від «євроблях» - в бюджеті закладені надходження в обсязі 10 млрд гривень.

22 лютого – в останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів – всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть у цілодобовому режимі.

Як повідомлялося, у п’ятницю «євробляхи» розмитнюватимуть вдень і вночі.