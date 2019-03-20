В Україні порахували нерозмитнені «євробляхи»



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За даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях»

З 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували в бюджет 429 млн гривень

В Україні на сьогодні є близько 263 тисяч «євроблях» з порушеннями термінів митних режимів тимчасового ввезення або транзиту. Про це в середу, 20 березня, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу.

Зазначається, що станом на 15 березня українці після завершення дії знижених ставок оформили 199 авто з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018 року.

Власники цих транспортних засобів сплатили 17 млн гривень податків і зборів.

ДФС повідомила, що в цілому з 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували в бюджет 429 млн гривень.

Як зазначили в службі, серед оформлених під час дії пільгового періоду авто з єврономерами більшість була старше 2010 года (188 тисяч транспортних засобів) з 218 тис. автомобілів.

Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».

Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.