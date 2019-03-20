  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні порахували нерозмитнені «євробляхи»

    • Розсилка
    За даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч &laquo;євроблях&raquo; - В Україні порахували нерозмитнені «євробляхи»
    За даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях»

    З 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували в бюджет 429 млн гривень

    В Україні на сьогодні є близько 263 тисяч «євроблях» з порушеннями термінів митних режимів тимчасового ввезення або транзиту. Про це в середу, 20 березня, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу.

    Читайте також

    Зазначається, що станом на 15 березня українці після завершення дії знижених ставок оформили 199 авто з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018 року.

    Власники цих транспортних засобів сплатили 17 млн гривень податків і зборів.

    ДФС повідомила, що в цілому з 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували в бюджет 429 млн гривень.

    Як зазначили в службі, серед оформлених під час дії пільгового періоду авто з єврономерами більшість була старше 2010 года (188 тисяч транспортних засобів) з 218 тис. автомобілів.

    Нагадаємо, що за пільговий період оформили понад 218 тисяч «євроблях». Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

    Зазначимо, що, за даними Мінфіну, в Україні було близько 640 тисяч «євроблях».

    Водночас організація АвтоЄвроСила заявляє, що в Україні розмитнено лише близько 5% авто з єврономерами, половину з яких було ввезено вже після набуття чинності нових законів.

    Читайте також
    ДФС бюджет українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ