В липні пасажиропотік до Криму зріс на третину



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Адмінкордон з окупованим Кримом

Протягом липня 2018 року адміністративний кордон у Херсонській області в обох напрямках перетнули 349, 5 тис. осіб

У липні адміністративний кордон з Кримом в обох напрямках перетнули близько 350 тисяч чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Facebook.

«Протягом липня 2018 року адміністративний кордон у Херсонській області в обох напрямках перетнули 349 тис. 528 осіб та 53 тис. 276 транспортних засобів. У порівнянні з червнем, кількість перетинів збільшилася на 35,76%», - йдеться в повідомленні.

«Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, їздять на контрольовану територію для відвідування сімей, закупівлі необхідних товарів і послуг, а також оформлення документів. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України активно працює над підвищенням зручності та швидкості перетину КПВВ громадянами, з незалежних від них обставин, які проживають на тимчасово окупованій території», - резюмували у прес-службі.

Нагадаємо, в червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік до Криму зменшився на 6%.

До слова, після отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу жителі окупованого Криму почали відновлювати українські паспорти.

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