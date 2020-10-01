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    Вмикай фари! Поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня

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    З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно включати світло автомобільних фар - Вмикай фари! Поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня
    З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно включати світло автомобільних фар

    Як тільки водій на автомобілі виїжджає за місто, він має увімкнути ближнє світло фар

    Поліція нагадує водіям, що з 1 жовтня за містом потрібно вмикати фари.

    Зокрема, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби.

    За ігнорування цього правила водіям загрожує штраф в розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

    Такі норми в українському законодавстві, пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

     Читайте також: Вибори, призов і прощання зі старими купюрами: що зміниться в Україні з 1 жовтня

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