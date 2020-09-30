Кличко розповів, скільки зачеперів зловили в метро цього року



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Випадки зачепінгу в столичному метро трапляються часто

Кличко вимагає посилити покарання для зачеперів

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував загибель зачепера у київському метрополітені. Він наголосив, що екстремали ставлять під загрозу не тільки своє життя, а й безпеку інших пасажирів. Про це він сказав, відповідаючи на запитання ЗМІ під час онлайн-пресконференції.

«Переконаний, за подібні «розваги», що ставлять під загрозу безпеку і самих екстремалів, і інших пасажирів, покарання має бути більш суворим. За статистикою, зачепери - підлітки або чоловіки, від 16 до 24 років. Я звертаюсь до киян: роз’яснюйте своїм дітям небезпечність таких «розваг». Це, насамперед, допоможе врятувати їх життя! Також звертаюся до правоохоронців – посилити контроль за безпекою пасажирів у метрополітені і оперативно реагувати на дії екстремалів», – сказав Кличко.

Він зазначив, що випадки зачепінгу в метро трапляються часто.

«Екстремали, зазвичай, ховаються на станціях між вагонами потягу. А потім на відкритій ділянці метро вилазять на дах вагона. Цей випадок, про який ми говоримо, – єдиний трагічний цього року. В 2017-му в метро загинули двоє зачеперів. У 2014 році – один, – повідомив мер. - У 2020-му в метрополітені зафіксували загалом 30 випадків зачепінгу. З них затримали 15 екстремалів. Щодо порушників склали протоколи про адміністративну відповідальність. Щоправда, максимальний штраф, що стягнули, становить одну тисячу гривень. Тому, я переконаний, за подібні дії покарання для екстремалів має бути більш суворим», – підкреслив Кличко.

Нагадаєм, 28 вересня зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.

Загиблий - 29-річний мешканець Ужгорода.