Внаслідок обвалу школи у Нігерії загинули 20 людей



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14 березня рятувальні бригади припинили пошук на місці обвалу будівлі Фото: twitter.com/GianZelaya

За даними влади, школа, яка розміщувалась на двох поверхах, працювала незаконно

Кількість жертв внаслідок обвалу школи в м. Лагос у Нігерії зросла до 20. Ще 43 дитини вдалося врятувати з-під завалів будівлі.

Про це повідомляє Associated Press.

Комісар з питань охорони здоров'я штату Лагос Джид Ідріс офіційно підтвердив, що більшість жертв – діти.

Чиновник зазначив, що триповерховий будинок був у аварійному стані та мав бути знесений. За його словами, школа, яка розміщувалась на двох верхніх поверхах, працювала незаконно.

14 березня рятувальні бригади припинили пошук на місці обвалу будівлі у зв'язку з тим, що вони дістались до фундаменту, не знайшовши інших жертв.

Нагадаємо, на острові Лагос в однойменному штаті Нігерії обрушилася триповерхова будівля, в якій розташовувалася школа. За попередніми даними, під завалами знаходилися більше ста людей.

Джерело: УНН