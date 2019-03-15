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    Внаслідок обвалу школи у Нігерії загинули 20 людей

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    <p>14 березня рятувальні бригади припинили пошук на місці обвалу будівлі</p> - Внаслідок обвалу школи у Нігерії загинули 20 людей

    14 березня рятувальні бригади припинили пошук на місці обвалу будівлі

    Фото: twitter.com/GianZelaya

    За даними влади, школа, яка розміщувалась на двох поверхах, працювала незаконно

    Кількість жертв внаслідок обвалу школи в м. Лагос у Нігерії зросла до 20. Ще 43 дитини вдалося врятувати з-під завалів будівлі.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Комісар з питань охорони здоров'я штату Лагос Джид Ідріс офіційно підтвердив, що більшість жертв – діти.

    Чиновник зазначив, що триповерховий будинок був у аварійному стані та мав бути знесений. За його словами, школа, яка розміщувалась на двох верхніх поверхах, працювала незаконно.

    14 березня рятувальні бригади припинили пошук на місці обвалу будівлі у зв'язку з тим, що вони дістались до фундаменту, не знайшовши інших жертв.

    Нагадаємо, на острові Лагос в однойменному штаті Нігерії обрушилася триповерхова будівля, в якій розташовувалася школа. За попередніми даними, під завалами знаходилися більше ста людей.

    Джерело: УНН

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