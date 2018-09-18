Внаслідок ракетного удару Ізраїлю загинуло двоє палестинців



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Загальна кількість жертв протестів на кордоні із Ізраїлем складає 179 осіб

Медична служба Сектора Гази повідомляє про те, що внаслідок ракетного удару Ізраїлю загинуло двоє палестинців неподалік від адміністративного кордону арабського анклаву. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ізраїль виправдовує свої кроки тим, що вбиті намагалися пошкодити огорожу на кордоні. Речниця Сил оборони Ізраїлю повідомляє про те, що підозрілі особи намагалися закласти невідомий предмет біля огорожі. До цього ізраїльські військові знешкодили щонайменше два вибухових пристрої на кордоні із Сектором Гази. Інцидент стався біля села Карара.

Організація ХАМАС почала із 30 березня 2018 року проводити масові демонстрації на кордоні між Ізраїлем і Сектором Гази. Сили самооборони Ізраїлю неодноразово застосовували силу щодо протестуючих, які наближалися до огорожі. Жертвами такої поведінки ізраїльських військових стали щонайменше 179 палестинців, які загинули за цей час.