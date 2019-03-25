Вночі на Донбасі стріляв снайпер бойовиків: двох бійців ЗСУ поранено



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Окупанти відкривали вогонь зі снайперської зброї у районі населеного пункту Луганське

Вчора на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли, цієї ночі - ще два

У неділю, 24 березня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілів чотири рази було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. По українських позиціях випущено 38 мін калібрів 120 та 82 мм.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Усі обстріли позицій Об'єднаних сил противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

з мінометів калібру 82 мм – поблизу селища Золоте-4;

з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новолуганське;

з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти – біля міста Попасна.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено та одного поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

зі снайперської зброї – у районі населеного пункту Луганське;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Новотошківське.

Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

«На обстріли противника підрозділи, які зазнали вогневого впливу, відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.