Вночі у Харкові спалили авто судді

Поліція почала розслідування за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна»

Невідомі особи спалили автомобіль судді Апеляційного суду Харківської області. Про це повідомили у поліції. Вночі 6 грудня невстановлені особи проникли на подвір’я приватного будинку судді та підпалили його автомобіль Volkswagen Passat B7. Автомобіль згорів повністю. Постраждалих внаслідок події немає. Наразі