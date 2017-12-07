Вночі у Харкові спалили авто судді
- Сьогодні, 13:06
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Поліція почала розслідування за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна»
Невідомі особи спалили автомобіль судді Апеляційного суду Харківської області. Про це повідомили у поліції.
Вночі 6 грудня невстановлені особи проникли на подвір’я приватного будинку судді та підпалили його автомобіль Volkswagen Passat B7. Автомобіль згорів повністю.
Постраждалих внаслідок події немає. Наразі поліція розпочала розслідування за статтею 194 ККУ — навмисне знищення або пошкодження майна.
Як пише 368.media, імовірно, мова йде про машину судді Олександра Ємця.
Нагадаємо, 6 грудня у Харкові підірвали автомобіль співробітника поліції.