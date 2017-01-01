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    Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату

    За попередніми даними біля банку розірвалась граната РГД-5
    У центрі Херсoна прогримів вибух біля відділення «Сбербанку», яке розташоване на розі проспекту Ушакoва і вул. Іллюші Кулика. Вибух стався близько 23:00 у середу 6 грудня. Невідомі підірвали банкомат, на фасаді банківського відділення. Шматки банкомата розлетілися в радіусі кількох метрів, однак постраждалих нема, повідомляє
    • Сьогодні, 08:55
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    <p>Підрив банкомату у Херсоні&nbsp;</p> <p>Фото: Типовий Херсон&nbsp;</p>

    Підрив банкомату у Херсоні 

    Фото: Типовий Херсон 

    За попередніми даними біля банку розірвалась граната РГД-5

    У центрі Херсoна прогримів вибух біля відділення «Сбербанку», яке розташоване на розі проспекту Ушакoва і вул. Іллюші Кулика.

    Вибух стався близько 23:00 у середу 6 грудня. Невідомі підірвали банкомат, на фасаді банківського відділення. Шматки банкомата розлетілися в радіусі кількох метрів, однак постраждалих нема, повідомляє «Типовий Херсон». 

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    Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату
    Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату
    Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату
    Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату
    Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату

    На місце події прибули кілька патрулів поліції і експерти, які встановлять тип вибухівки. За попередніми даними біля банку розірвалась граната РГД-5. Поліція не виключає варіант, щo причиною вибуху міг бути саморобний пристрій.

    Слід зазначити, що злочинцям не вдалось отримати доступ до грошей, що були в банкoматі «Сбербанку».

    Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України - Хуліганство.

     

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