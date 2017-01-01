Вночі у Херсоні біля «Сбербанку» кинули гранату

За попередніми даними біля банку розірвалась граната РГД-5

У центрі Херсoна прогримів вибух біля відділення «Сбербанку», яке розташоване на розі проспекту Ушакoва і вул. Іллюші Кулика. Вибух стався близько 23:00 у середу 6 грудня. Невідомі підірвали банкомат, на фасаді банківського відділення. Шматки банкомата розлетілися в радіусі кількох метрів, однак постраждалих нема, повідомляє



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Підрив банкомату у Херсоні Фото: Типовий Херсон

За попередніми даними біля банку розірвалась граната РГД-5

У центрі Херсoна прогримів вибух біля відділення «Сбербанку», яке розташоване на розі проспекту Ушакoва і вул. Іллюші Кулика.

Вибух стався близько 23:00 у середу 6 грудня. Невідомі підірвали банкомат, на фасаді банківського відділення. Шматки банкомата розлетілися в радіусі кількох метрів, однак постраждалих нема, повідомляє «Типовий Херсон».

На місце події прибули кілька патрулів поліції і експерти, які встановлять тип вибухівки. За попередніми даними біля банку розірвалась граната РГД-5. Поліція не виключає варіант, щo причиною вибуху міг бути саморобний пристрій.

Слід зазначити, що злочинцям не вдалось отримати доступ до грошей, що були в банкoматі «Сбербанку».

Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України - Хуліганство.