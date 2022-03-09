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    Економіка та фінанси

    Росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

    Банки Росії приготували сюрприз громадянам - Росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.
    Банки Росії приготували сюрприз громадянам
    фото з відкритих джерел

    Обмеження діятимуть відсьогодні і до дев'ятого вересня

    Банки Росії від дев'ятого березня по дев'яте вересня перестануть продавати готівкову валюту громадянам. Про це повідомляється на офіційному сайті Банку Росії.

    Окрім цього, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. із валютних вкладів. Це означає, що росіяни зможуть зняти зі своїх рахунків лише $10 тис. доларів, а решту суми – лише в рублях.

    «У російських банках близько 90% валютних рахунків не перевищують суму в $10 тис. США, тобто 90% власників валютних вкладів або рахунків зможуть повністю отримати свої кошти у готівковій валюті», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою. Однак заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

    Нагадаємо, російський рубль дійшов до психологічної позначки і встановив черговий рекорд. Як відомо, курс російського рубля по відношенню до американського долара обвалився за добу на 100% і викликав паніку серед населення.

    До слова, Україна ввела мораторій на виплату боргів РФ або тим, хто з нею пов'язаний.

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    Теги: ЄС Суми США банк фінансування імунітет
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    Росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.