«Вода Донбасу» припинила водопостачання 60 тис. жителям Донбасу через аварію на водопроводі



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Аварія сталася на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу, на місці аварії ведуться ремонтні роботи

Комунальне підприємство «Вода Донбасу» Донецької обласної ради 16 січня припинила водопостачання близько 60 тис. жителям Дружківки (місто обласного підпорядкування) через аварію на водопроводі. Про це йдеться у повідомленні підприємства.

Зокрема, аварія сталася на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу.

На місці аварії ведуться ремонтні роботи.

Як повідомлялось, 1 січня КП «Вода Донбасу» припинила водопостачання близько 70 тис. жителям Костянтинівки і обмежила водопостачання для 300 тис. жителів Слов'янська, Краматорська та Дружківки через аварію на водопроводі.

Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» (до 4 вересня 2007 року - державне виробниче підприємство із зовнішнього централізованого водопостачання «Укрпромводчормет») створено в 1930 році на Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення.

Підприємство надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ на Донбасі.