Кияни зможуть набрати освячену воду з автоцистерн: де і коли
Всі охочі зможуть набрати освяченої води з водовозок
На Водохреща Київводоканал традиційно розвозитиме містом у своїх водовозках освячену воду.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Цього року Київводоканал запрошує усіх охочих набрати освяченої води з автоцистерн, які чекатимуть за адресами:
18 січня
- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а).
19 січня
- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),
- з 8:30 - Собор Софія Київська (вул. Володимирська,24),
- з 9:00 - Церква первоверховних апостолів Петра і Павла (вул. Стеценка,14),
- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),
- з 14.00 - у Гідропарку.
Також для працівників водоканалу водовозка курсуватиме:
19 січня:
- з 8:00 до 9:00 – Бортницька станція аерації (вул.Колекторна,1);
- з 10:00 до 11:00 – Деснянська водопровідна станція (пр-т. Алішера Навої,1);
- з 12:00 до 13:00 – Дніпровська водопровідна станція (вул.Дніпроводська,1А).
20 січня:
- з 8:00 до 9:00 – Бортницька станція аерації (вул.Колекторна,1);
- з 8:00 до 9:00 - Дніпровська водопровідна станція (вул.Дніпроводська,1А);
- з 9:30 до 10:30 – Технічний департамент (вул. Богатирська, 3в);
- з 11:30 до 13:00 – Головний офіс (вул. Лейпцизька, 1а);
- з 11:30 до 12:30 – Насосна станція «Смородинська» (вул. Овруцька, 25);
- з 14:30 до 15:30 – Розрахунковий департамент (вул. Електротехнічна, 16);
- з 15:00 – Управління транспорту (вул. Писаржевського,8);
- з 16:00 до 17:00 - Деснянська водопровідна станція (пр-т. Алішера Навої,1).
Нагадаємо, аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».
Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.