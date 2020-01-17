Кияни зможуть набрати освячену воду з автоцистерн: де і коли



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Автоцистерна з освяченою водою буде стояти в Гідропарку

Всі охочі зможуть набрати освяченої води з водовозок

На Водохреща Київводоканал традиційно розвозитиме містом у своїх водовозках освячену воду.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Цього року Київводоканал запрошує усіх охочих набрати освяченої води з автоцистерн, які чекатимуть за адресами:

18 січня

з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а).

19 січня

з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),

з 8:30 - Собор Софія Київська (вул. Володимирська,24),

з 9:00 - Церква первоверховних апостолів Петра і Павла (вул. Стеценка,14),

з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),

з 14.00 - у Гідропарку.

Також для працівників водоканалу водовозка курсуватиме:

19 січня:

з 8:00 до 9:00 – Бортницька станція аерації (вул.Колекторна,1);

з 10:00 до 11:00 – Деснянська водопровідна станція (пр-т. Алішера Навої,1);

з 12:00 до 13:00 – Дніпровська водопровідна станція (вул.Дніпроводська,1А).

20 січня:

з 8:00 до 9:00 – Бортницька станція аерації (вул.Колекторна,1);

з 8:00 до 9:00 - Дніпровська водопровідна станція (вул.Дніпроводська,1А);

з 9:30 до 10:30 – Технічний департамент (вул. Богатирська, 3в);

з 11:30 до 13:00 – Головний офіс (вул. Лейпцизька, 1а);

з 11:30 до 12:30 – Насосна станція «Смородинська» (вул. Овруцька, 25);

з 14:30 до 15:30 – Розрахунковий департамент (вул. Електротехнічна, 16);

з 15:00 – Управління транспорту (вул. Писаржевського,8);

з 16:00 до 17:00 - Деснянська водопровідна станція (пр-т. Алішера Навої,1).

Нагадаємо, аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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