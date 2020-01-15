Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в Одесі і передмістях на 15 січня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт із заміни засувки діаметром 600 мм за адресою: вул. Семена Палія, 25
15 січня 2020 року з 09:00 до 22:00
буде припинено подавання води деяким споживачам Одеси і передмість:
- вул. Кримська, 56-70,
- вул. Семена Палія, 80-96, 25, 103-В, 141-151
- вул. Академіка Заболотного, 35-55
- вул. Марсельська, 35-37
- вул. 40 років Оборони Одеси, 8
- Десантний бульвар, 1-3, 2-18
- Південна дорога, 5а
- с. Крижанівка, 1-3 (Лиманський район).
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).