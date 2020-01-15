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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в Одесі і передмістях на 15 січня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт із заміни засувки діаметром 600 мм за адресою: вул. Семена Палія, 25

    15 січня 2020 року з 09:00 до 22:00

    буде припинено подавання води деяким споживачам Одеси і передмість:

    • вул. Кримська, 56-70,
    • вул. Семена Палія, 80-96, 25, 103-В, 141-151
    • вул. Академіка Заболотного, 35-55
    • вул. Марсельська, 35-37
    • вул. 40 років Оборони Одеси, 8
    • Десантний бульвар, 1-3, 2-18
    • Південна дорога, 5а
    • с. Крижанівка, 1-3 (Лиманський район).

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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