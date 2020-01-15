Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в Одесі і передмістях на 15 січня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт із заміни засувки діаметром 600 мм за адресою: вул. Семена Палія, 25

15 січня 2020 року з 09:00 до 22:00

буде припинено подавання води деяким споживачам Одеси і передмість:

вул. Кримська, 56-70,

вул. Семена Палія, 80-96, 25, 103-В, 141-151

вул. Академіка Заболотного, 35-55

вул. Марсельська, 35-37

вул. 40 років Оборони Одеси, 8

Десантний бульвар, 1-3, 2-18

Південна дорога, 5а

с. Крижанівка, 1-3 (Лиманський район).

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).