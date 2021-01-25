Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ

На Асамблеї оскаржувати повноваження РФ у ПАРЄ будуть після рішення моніторингового і процедурного комітетів ПАРЄ

За рішення проголосувало 38 делегатів з 30 необхідних, – Гончаренко

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала початок процедури оскарження повноважень делегації Росії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат, член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, за рішення проголосувало 38 делегатів з 30 необхідних.

«Є! Достатня кількість делегатів Асамблеї нас підтримала! Повноваження російської делегації офіційно оскаржені! 38 голосів «за», при необхідних 30», ‒ написав нардеп.

За словами Гончаренка, тепер питання піде в Моніторинговий комітет ПАРЄ, де буде підготовлена доповідь і процедурний комітет ‒ для підготовки думки.

«Після цього підготовлені доповідь і думки будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення», ‒ додав парламентар.

До відома, Російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після окупанції Криму. Потім санкції кілька разів продовжувалися, оскільки Росія відмовлялася виконати вимоги кількох резолюцій ПАРЄ, серед яких були припинення окупації Криму та збройної агресії на Донбасі. На знак протесту делегація Держдуми РФ відмовилася брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила виплати своєї частини внеску до бюджету Ради Європи.

Нагадаємо, 25 січня у Парламентській асамблеї Ради Європи пригрозили Росії «юридичними висновками» за масові арешти на протестах.

Акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.