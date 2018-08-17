Vodafone і «Київстар» почали брати абонплату за 28 днів



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Раніше оператор мобільного зв'язку lifecell заявив, що з 22 серпня переводить на 28-денну тарифікацію п'ять тарифних планів

Мобільні оператори «Київстар» і Vodafone, як і lifecell, перевели деякі тарифи на чотиритижневий термін надання послуг.

В «Київстар» відзначили, що всі діючі тарифи для абонентів передплаченого зв'язку надають послуги терміном на чотири тижні, передає ain.ua.

«Нарахування послуг на чітко визначену кількість днів для абонентів передоплати - поширена в більшості країн світу норма і вже довгий час практикується й іншими мобільними операторами в Україні. Але «Київстар» пропонує своїм абонентамй інші варіанти - в тарифних планах контрактної форми обслуговування і в тарифах «Київстар Всі Разом» пакет послуг надається на календарний місяць», - додали в компанії.

Представники Vodafone відзначили, що також перевели деякі тарифи на термін в чотири тижні. Це, наприклад, лінійка тарифів SuperNet і Unlim 3G.

В обох компаніях відзначили, що дані про терміни надання послуг можна знайти в докладному описі кожного тарифу на сайтах.

Раніше оператор мобільного зв'язку lifecell заявив, що з 22 серпня переводить на 28-денну тарифікацію п'ять тарифних планів.

«З 22 серпня на 28-денну тарифікацію переводяться тарифи «Лайфхак», «Лайфхак Плюс «, «Хайп», «Дзвінки всім 2017», «Дзвінки всім». Починаючи з 5 вересня, перехід на розрахунковий період тривалістю чотири тижні буде застосований до тарифів «3G Смарт 69», «Смартфон 2018» і «Абсолютна свобода», - повідомили в прес-службі оператора.

В цілому, за 12 місяців абонентам тарифних планів з 28-денний тарифікацією доведеться оплатити зв'язок 13 разів.