Водія, який збив трирічну дитину у Запоріжжі, суд вирішив відпустити

Хлопець повинен заплатити 320 гривень судового збору

Комунарський районний суд Запоріжжя засудив 17-річного водія, який збив трирічну дитину біля торгового центру «Амстор» до 40 діб арешту і тут же звільнив за амністією. Про це повідомляє місцеве видання «Заноза». 26 серпня в Запоріжжі на Новокузнецькій водій ВАЗ -2101 збив трирічну дитину. Авто протягло дитину по асфальту 10



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фото: Заноза Трирічний хлопчик, який постраждав через неуважність водія

Хлопець повинен заплатити 320 гривень судового збору

Комунарський районний суд Запоріжжя засудив 17-річного водія, який збив трирічну дитину біля торгового центру «Амстор» до 40 діб арешту і тут же звільнив за амністією. Про це повідомляє місцеве видання «Заноза».

26 серпня в Запоріжжі на Новокузнецькій водій ВАЗ -2101 збив трирічну дитину. Авто протягло дитину по асфальту 10 метрів.

Водій з місця пригоди зник, боячись розправи і залишив автомобіль і пасажира.Перехожі його затримали, але коли він помітив патрульний автомобіль, вирвався і побіг далі.

Пасажир допоміг знайти 17-річного водія - його затримали і доставили на місце події. Виявилось, що авто належить батькові пасажира, а за кермом був неповнолітній друг хлопця.

За висновком лікарів, збитий малюк отримав черепно-мозкову травму, скальповану рану голови, також була здерта шкіра на спині.

Днями, 4 грудня, Комунарський райсуд Запоріжжя виніс водієві вирок у вигляді 40 діб арешту, проте відразу звільнив від покарання за амністією. Також хлопець повинене заплатити 320 гривень судового збору.