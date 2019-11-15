Водійські права Брежнєва продали за $23,5 тисяч



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У Брежнєва були відкриті всі категорії

Посвідчення водія генсека пішло з молотка на 800 доларів дорожче за стартову ціну

У Москві на аукціоні були виставлені права генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва. Посвідчення було видано в 1976 році, пише Motor.

У Брежнєва відкриті всі категорії, тобто, він міг керувати мотоциклами, легковими автомобілями, вантажівками до 3,5 тонн, автобусами і машинами з причепом.

Відзначається, що талон попереджень генсека був без протоколів, тобто, їздив він акуратно.

Права Брежнєва придбав росіянин, ім'я якого не називається. За водійське посвідчення він заплатив 23,5 тис. доларів. Ця сума виявилася на 800 доларів дорожчою за стартову.

Також нагадаємо, що яхту, побудовану для Брежнєва, переобладнають у навчальне судно для морських прикордонників.

Корабель морської охорони (прикордонний сторожовий корабель спеціальної служби) BG 01 «Крим» проекту 1360 (шифр «Чайка») був побудований на суднобудівному об'єднанні «Алмаз» в Ленінграді. Його спустили на воду 16 серпня 1978 року, а через два тижні, 31 серпня, він став до ладу.

Всього було побудовано два кораблі цього проекту (другий, «Кавказ», зараз належить Російської Федерації). Вони представляли собою урядові яхти. Їх основним призначенням було перевезення генеральних секретарів і членів політбюро ЦК КПРС під час їх перебування на державних дачах у Ялті і Сочі.