  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    КДБ таких любить. Росіянам показали характеристику органів безпеки на молодого Путіна

    • Розсилка
    Володимир Путін під час роботи зарекомендував себе як &laquo;виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник&raquo; - КДБ таких любить. Росіянам показали характеристику органів безпеки на молодого Путіна
    Володимир Путін під час роботи зарекомендував себе як «виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник»

    У документі повідомляється, що з 1975 року Путін перебував на обліку в комсомольській організації Управління КДБ

    Центральний державний архів історико-політичних документів Санкт-Петербурга оприлюднив характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР на нинішнього президента Росії Володимира Путіна.

    Документи показали на виставці в честь 90-річчя архіву.

    У документі повідомляється, що з 1975 року Путін перебував на обліку в комсомольській організації Управління КДБ. Відзначається, що під час роботи він зарекомендував себе як «виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник». Також підкреслюється, що майбутній російський президент відповідав за організаційну та спортивну роботу.

    «Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається в мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність», - йдеться в документі.

    Крім того, в характеристиці згадується, що Володимир Путін займається спортом у вільний від роботи час, є майстром спорту СРСР з дзюдо і самбо, а в 1976 році став чемпіоном Ленінграда з дзюдо.

    До слова, у 2018 році в архівах Штазі знайшли посвідчення на ім'я президента Росії Володимира Путіна. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що посвідчення відомства НДР дійсно могло бути видано Путіну, оскільки КДБ СРСР і Штазі співпрацювали.

    Джерело: Лента.Ру

    Росія Путін дзюдо документи КДБ СРСР президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ