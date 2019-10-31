КДБ таких любить. Росіянам показали характеристику органів безпеки на молодого Путіна



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Володимир Путін під час роботи зарекомендував себе як «виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник»

У документі повідомляється, що з 1975 року Путін перебував на обліку в комсомольській організації Управління КДБ

Центральний державний архів історико-політичних документів Санкт-Петербурга оприлюднив характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР на нинішнього президента Росії Володимира Путіна.

Документи показали на виставці в честь 90-річчя архіву.

У документі повідомляється, що з 1975 року Путін перебував на обліку в комсомольській організації Управління КДБ. Відзначається, що під час роботи він зарекомендував себе як «виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник». Також підкреслюється, що майбутній російський президент відповідав за організаційну та спортивну роботу.

«Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається в мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність», - йдеться в документі.

Крім того, в характеристиці згадується, що Володимир Путін займається спортом у вільний від роботи час, є майстром спорту СРСР з дзюдо і самбо, а в 1976 році став чемпіоном Ленінграда з дзюдо.

До слова, у 2018 році в архівах Штазі знайшли посвідчення на ім'я президента Росії Володимира Путіна. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що посвідчення відомства НДР дійсно могло бути видано Путіну, оскільки КДБ СРСР і Штазі співпрацювали.

Джерело: Лента.Ру