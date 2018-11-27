У Путіна лякають ескалацією на Донбасі через воєнний стан



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Кремль прокоментував введення воєнного стану в Україні

Введення Україною воєнного стану має ризики ескалації конфлікту в окремих регіонах країни, особливо на південному сході. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають РосЗМІ.

«Це внутрішня справа України, але на тлі електорального процесу, звичайно, такий крок як введення воєнного стану має особливе і мало чим закамуфльоване забарвлення. Потенційно також введення воєнного стану в низці регіонів може нести загрозу для ескалації напруженості в конфліктному районі. Мається на увазі південний схід», - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.